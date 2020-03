Os ciclos que marcam a indústria automotiva no Paraná

O Paraná passou por três grandes ciclos de investimentos em sua cadeia automotiva. A implantação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a instalação da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, e uma política de descentralização da indústria brasileira, até então concentrada em São Paulo, contribuíram para o processo iniciado na década de 1970.

Percebendo a estruturação, a multinacional sueca Volvo se instalou na capital paranaense. A pedra fundamental de sua fábrica de ônibus e caminhões foi lançada em 1977. Logo na sequência foi a vez da New Holland fincar raízes no Paraná.

O ciclo, porém, foi interrompido pelas sucessivas turbulências enfrentadas pela economia do Brasil na década de 1980. Retomada que só veio com o Plano Real e o retorno da estabilidade, nos anos 1990. Foi nesse período que o polo automotivo paranaense registrou o maior crescimento, principalmente pela instalação das plantas da Renault e Volkswagen, em São José dos Pinhais, e da Chrysler, em Campo Largo.

Após novo período de estagnação no início dos anos 2000, o polo automotivo local voltou a se desenvolver a partir de 2011. Resultado de uma maior segurança jurídica e da retomada de políticas de incentivo por parte do Governo do Estado. “O Paraná conta com um ambiente favorável para quem quer investir e gerar empregos. Nosso Estado tem vocação para o trabalho e um grande potencial em diversos setores. Somos um dos grandes polos da indústria automotiva do País”, destacou o governador Ratinho Junior.

Paraná apoia e investe na eletromobilidade

Uma das maiores apostas de inovação do Governo do Estado diz respeito à mobilidade elétrica. Por iniciativa do governador Ratinho Junior, veículos elétricos estão isentos da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que hoje é de 3,5%, até o dia 31 de dezembro de 2022.

O objetivo da iniciativa do Estado é incentivar a produção e o uso de automóveis movidos à energia limpa, que conferem maior eficiência e menor consumo em comparação com os modelos tradicionais à combustão. “Pretendemos tornar os veículos elétricos mais acessíveis à população. Precisamos de soluções sustentáveis no trânsito e o uso de carros que poluem menos é uma delas”, destacou Ratinho Junior. “Essa iniciativa reforça a visão do Governo do Estado de buscar mais sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, em consonância com o que já acontece em outros países”, completou.

Eletrovia

O Paraná conta também com a maior eletrovia do País, da Copel, que corta o Estado de leste a Oeste via BR-277, ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu. São 11 eletropostos com abastecimento gratuito.

A estatal de energia se prepara para atender um incremento de até 700% no consumo de energia renovável. Já o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) atua na certificação da cadeia de eletropostos e no dimensionamento e otimização da distribuição.

Tecpar tem projeto que busca sensibilizar para produção de energia limpa

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) também tem papel importante no incentivo aos veículos movidos à energia limpa. O órgão estabeleceu parcerias para promover estudos sobre uso dos veículos elétricos. “Estamos em constante desenvolvimento, certificação da cadeia de eletropostos, dimensionamento dessa otimização de distribuição”, comenta Rafael Rodrigues, Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Tecpar. “Recentemente fechamos acordos de cooperação com o Sistema Fiep, o Senai e a Renault para explorar a cadeia produtiva de biocombustíveis e geração distribuída, além dos dados dos veículos elétricos”, explica.

O projeto Smart Energy, incubado no Tecpar, tem como membros da governança representantes de secretarias estaduais, de empresas públicas, universidades estaduais e federais, Itaipu Binacional, Federação das Indústrias Paraná (Fiep). O projeto tem como missão desenvolver as competências locais em energias renováveis e sensibilizar a sociedade para o uso consciente da produção de energia limpa.

Plataforma

Como parte da estratégia de estar alinhado às últimas tendências na área de tecnologia e inovação, o Tecpar também firmou parceria com a Renault para disponibilizar ao instituto a plataforma do Twizy, veículo elétrico produzido pela montadora.

Com a plataforma e os dados abertos do protótipo disponibilizado pela montadora, pesquisadores do instituto podem desenvolver novos estudos para criarem novos veículos elétricos, com proposta de transformar o Estado no mais inovador do País.