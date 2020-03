Palestra aborda ações do Estado e o uso da tecnologia no campo

O rápido desenvolvimento da tecnologia no campo garante maior produtividade, mas também exige uma mudança de comportamento. Esse foi o foco da palestra do secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, nesta segunda-feira (9), durante a 29ª Expobel, em Francisco Beltrão. Ele apresentou as inovações e desafios do agronegócio nos próximos anos para um público de estudantes, técnicos, professores e lideranças do setor.

Entre as tendências estão máquinas autônomas, imagens com drones, sistemas integrados de produção e inteligência artificial. De acordo com o secretário, essa agricultura 4.0 traz como benefícios a redução de custos e do uso de insumos, agilidade na tomada de decisão e maior segurança alimentar. Por outro lado, há o desafio da conectividade, a capacidade de fazer as ferramentas conversarem entre si. “O incrível avanço da ciência e do conhecimento indica que essas mudanças vão chegar à propriedade do pequeno e médio produtor quer ele queira ou não. E se as tecnologias reduzirem esforço físico e trouxerem mais eficiência e produtividade, são muito bem-vindas”, diz o secretário.

Ortigara destacou a liderança do Estado na produção de várias culturas e o potencial para aumentar a exportação a partir do fim da vacinação contra febre aftosa. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, podendo atingir, neste ano, 40 milhões de toneladas, e o maior produtor de proteínas animais. Hoje, o agronegócio corresponde a 77% das exportações do Estado.

A feira Expobel, que segue até domingo (15), é a maior exposição do setor no sudoeste do Paraná e expõe tendências para o mercado agrícola, melhores raças da pecuária mundial, novidades da indústria e ações sustentáveis. “A feira permite esse contato, especialmente com estudantes e lideranças, para mostrar como será nosso futuro e o esforço coletivo que fazemos para colocar a bandeira paranaense da produção de alimentos em qualquer lugar do mundo”, disse o secretário. Na sexta-feira (13) ele retornará à feira acompanhando o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Investimentos

Ortigara também reforçou um conjunto de ações para tornar a agricultura paranaense mais eficiente e sustentável, inclusive no Sudoeste, que é um polo dinâmico do agronegócio. “Estamos trabalhando no fortalecimento das pequenas cooperativas e associações da agricultura familiar, para que tenham atendidas suas necessidades de investimentos. Além disso, temos iniciativas recentes na área da segurança alimentar, da pavimentação de estradas rurais e benefícios à agroindústria”, completa.

Agroindústria

A chefe do Núcleo Regional de Francisco Beltrão, Denise Adamchuk, explica que o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, colaborou para a construção do Pavilhão da Agroindústria, espaço da feira dedicado à valorização e divulgação da agricultura familiar. O local inclui o Café Rural, com produtos de associações e cooperativas da região; o Mercado da Indústria – parceria com a União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes) – e uma unidade didática para capacitar produtores e trabalhadores envolvidos na produção de matéria-prima.

A parceria envolveu ainda o Sesc, a Prefeitura de Francisco Beltrão e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater, que garante a orientação técnica e impulsiona a modernização a agroindústria. “É uma oportunidade de fomentar o setor produtivo. Esse formato foi aprovado pelo público e também pelos produtores, pois as vendas estão muito boas, o que mostra o potencial da nossa agroindústria”, diz.

Presenças

Também estavam presentes no evento o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater, Natalino Avance de Souza, e o chefe do Departamento de Economia Rural (Deral), Salatiel Turra.