Paraná na Marcha pela Ciência

A Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), por meio da Coordenação de Ciência e Tecnologia, vai participar da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil. A iniciativa ocorre durante a próxima quinta-feira, 7 de maio. O Paraná vai veicular vídeos, podcasts e webinars em apoio a esta manifestação nacional, organizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

A mobilização tem como mote principal o Pacto Pela Vida, documento publicado no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, em que diversas instituições alertaram para o fato de que o Brasil vive uma grave crise – sanitária, econômica, social e política, o que exige de todos, governantes e representantes do povo, ações para “o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis […] O desafio é imenso: a humanidade está sendo colocada à prova. A vida humana está em risco”.

A Marcha é uma destas ações que têm como objetivo mostrar a importância da ciência no embate à pandemia que o mundo vive. A iniciativa vai reunir atividades transmitidas por diferentes canais online organizados pela SBPC, ao longo do dia 7. O objetivo da manifestação é dar visibilidade ao enfrentamento à Covid-19 e de suas implicações sociais, econômicas e para a saúde das pessoas. Toda a abordagem se dará mostrando a ciência como meio de minimizar os impactos da pandemia.

No Paraná, a Universidade Estadual de Maringá (UEM) produziu quatro vídeos e três podcasts para veicular no portal da Universidade Virtual do Paraná (UVPR) e da Seti, e nas redes sociais das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES). O material também será enviado à SBPC, que fará a veiculação nacional. Depois disso, o conteúdo ficará à disposição da sociedade em geral para ser usado em ações de defesa da ciência como ferramenta para o enfrentamento do Coronavírus. “Será a contribuição dos pesquisadores e cientistas do Paraná em defesa da ciência produzida no nosso Estado e no nosso País”, explica o coordenador de C&T da Seti, Paulo Parreira.

Os vídeos produzidos pela UEM/UVPR/Seti respondem a questões propostas pela SBPC. O superintendente da Seti, Aldo Bona, fala sobre o enfrentamento ao Coronavírus no Paraná; Paulo Parreira destaca a ciência como ferramenta para o desenvolvimento social; a farmacêutica e pró-reitora de Extensão e Cultura da UEM, Débora Sant’Ana, discute a importância da ciência para o enfrentamento da Covid-19; e a pró-reitora de Extensão da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Mara Solange Gomes Dellaroza, enfoca a necessidade do isolamento social em tempos de pandemia.

Os três podcasts que compõem a produção paranaense para a Marcha vão: reforçar a importância do uso de máscaras no convívio social; enumerar dicas para evitar a contaminação pelo Coronavírus nas idas ao supermercado; e desmistificar a preocupação com o abastecimento de alimentos e outros itens durante o período de isolamento social.

Todo material ficará disponível no endereço eletrônico especialmente criado para a Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, no Paraná, organizado pela UVPR: uvpr.pr.gov.br/marchapelaciencia. Participe!!!