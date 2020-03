Paraná participa no Rio de evento ligado ao turismo

A Paraná Turismo participou nesta terça feira (10) do Encontro Comercial Braztoa Rio de Janeiro 2020, evento exclusivo para agentes de viagens que aconteceu no Centro de Convenções Sul América no Rio de Janeiro. O painel de abertura teve como tema “Qual é o futuro que você vê? O futuro é agora!”. A agência é vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

Mais de 2 mil agentes de viagens debateram sobre os pontos-chave de virada para o turismo no futuro, com palestras e capacitações transformados e com uma nova visão para os seus negócios. As palestras aconteceram simultaneamente no mesmo palco, que foi dividido em dois espaços, abordando temas totalmente diferentes. “A Braztoa congrega as maiores e principais operadoras de turismo do Brasil, e são elas que irão vender nossas atrações turísticas no Paraná, como Litoral, Foz do Iguaçu, Vila Velha e outros tantos atrativos, portanto é importantíssima a presença do Estado nesse evento nacional para divulgarmos nossas ações”, disse o presidente da Paranatur, Jacob Mehl.

“O turismo exige profissionais cada vez mais capacitados e bem informados. Estar antenado aos novos produtos, destinos, tendências e perfis do consumidor atual são quesitos imprescindíveis para o sucesso no presente e no futuro de todos os empreendimentos”, disse Roberto Haro Nedelciu, presidente da Braztoa.

Além da Paranatur, uma série de parceiros, como Rio de Janeiro, anfitrião, RioCVB, fizeram parte do evento: ABAV-RJ, Argentina, Bahia, Balneário Camboriú, Barceló, Buenos Aires, Ceará, Foz do Iguaçu, Gol, Hertz, Iberostar, Ifaseg, Kissimmee, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Nova Zelândia, Palestras & Conteúdo, Paraná Turismo, Peru, Serra Catarinense e Sergipe.