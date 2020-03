Páscoa 2020 da Kopenhagen traz lançamentos de novos clássicos

Com a chegada de uma das épocas mais esperadas do ano para os amantes de chocolate, a Kopenhagen, líder do segmento no Brasil, apresenta uma Páscoa inspirada em seus clássicos irresistíveis. Com um portfólio de 54 itens, sendo 25 lançamentos, a marca destaca as novas versões da sua linha Exagero, para oferecer uma experiência ainda mais marcante para fãs dos clássicos, Nhá Benta, Lajotinha e Língua de Gato; e inovar com edições inéditas, com o lançamento dos novos clássicos Melt, Soul Good e Dark.

“O nosso objetivo para esse ano é surpreender os nossos consumidores com produtos que ampliam a experiência do ano passado com a linha Exagero, trazendo para o mercado os Clássicos e Novos Clássicos, para reforçar a tradição e criar novas memórias. Esta Páscoa terá um gosto especial, afinal o chocolate Kopenhagen é amado por todo o Brasil, e queremos proporcionar uma comemoração exageradamente deliciosa”, afirma Maricy Porto, diretora de marketing de Kopenhagen.

Novidades na linha Exagero

Neste ano a Kopenhagen traz como novidade seis novas versões na linha Exagero, sendo três deles inspirados em seus produtos clássicos: Ovo Exagero Língua de Gato, Ovo Exagero Lajotinha e Ovo Exagero Nhá Benta. E os novos clássicos: Ovo Exagero Melt, Ovo Exagero Dark 60% e Ovo Exagero Soul Good Amendoim. Todos os ovos contam com exagero de recheio.

Novidades na linha Infantil, figuras e Soul Good

A linha infantil apresenta cinco novidades no portfólio: o Lingato ganha a versão Ovo Lingato Garrafa, acompanhado de uma garrafa exclusiva, Ovo Infantil Almofada, acompanha uma almofada Lingato e o Ovo Lingato Trufado, com recheio de chocolate ao leite. O Ovo Seleção Brasileirinha, em parceria com a CBF, acompanha bola oficial do canarinho, mascote da seleção, e o Ovo Kit Maquiagem, acompanha estojo com seis pincéis.

Para a linha Figuras, ideal para quem deseja fugir dos ovos tradicionais, a marca também preparou lançamentos, e todos podem ser ótima opção de presente: Ovinho ao Leite e Figuras de Páscoa, com formatos variados de lebre, cenoura, ovinho, e o famoso Kopelhão, Ovinho Língua de Gato Trufado, Ovinho Chumbinho e Ovinho Nhá Benta.

Já para a linha Soul Good, a marca traz dois ovos inéditos com o conceito clean label: Ovo Língua de Gato Soul Good e o Soul Good 70% são ideais para dietas com restrição a lactose.

Promoção

Para incentivar a frequência de compras do portfólio, como também a aproximação da marca com os clientes, a Kopenhagen preparou uma promoção exclusiva para clientes Kop Club. Até 12 de abril, nas compras acima de R$ 250,00, o cliente ganha um voucher de 50% de desconto para sua próxima compra.

Algumas regras:

– Período de troca do voucher: 13/4 a 13/5, disponível no site Kop Club, acesso via login

– Válida apenas 01 troca de voucher por CPF

– Desconto máximo de R$1.000,00

Para conferir o regulamento e informações gerais da promoção, acesse www.kopclub.com.br.

