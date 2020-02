Plano de Foz do Iguaçu é dobrar número de turistas

Levantamento da Secretaria de Turismo de Foz apontou que em 2018 o aeroporto da cidade recebeu 2,3 milhões de passageiros. Dos que desembarcaram na cidade no período, 86% tinham no turismo a principal atividade, com gasto médio de US$ 77 (cerca de R$ 335) por pessoa.

O prefeito Chico Brasileiro lembrou que o plano do município é dobrar o número de turistas até 2030. Segundo ele, cerca de 4 milhões de pessoas visitaram a cidade no ano passado. “A modernização do aeroporto e da via de acesso nos garante toda a infraestrutura urbana para receberemos mais turistas. O número de voos internacionais será consideravelmente ampliado com a nova pista”, explicou o prefeito.

O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, maior atrativo turístico do Paraná, recebeu 2.020.358 turistas em 2019. É o recorde de visitações na unidade de conservação e a primeira vez da história em que as catracas giraram mais de dois milhões de vezes. O aumento de turistas brasileiros e estrangeiros foi de cerca de 6,6% em relação a 2018, quando o parque atingiu a marca de 1.895.501 pessoas.

Foz também registrou recorde de visitação em outros pontos turísticos. Cerca de 450 mil pessoas de 132 nacionalidades visitaram o Marco das 3 Fronteiras em 2019. O movimento de 2019 foi 11% maior que o mesmo período do ano anterior, quando o atrativo recebeu 407.831 pessoas. Já a Itaipu Binacional recebeu 1.028.225 turistas em 2019, crescimento de 0,4% em relação a 2018 (1.024.549).

Município conta com novas linhas aéreas

A cidade iniciou 2020 com novos voos diretos e passará a ter nova ligação diária com a capital Curitiba a partir de março. A Latam Airlines Brasil ampliou de 2 para 16 o número semanal de voos diretos entre as cidades. De acordo com a companhia, o investimento reflete a atenção com as oportunidades no Paraná, onde a companhia mantém contrapartidas em acordo para a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o combustível de aviação.

Além disso, em janeiro a companhia aérea de baixo custo Jet Smart começou a operar voos diretos para Santiago, no Chile. Do Aeroporto das Cataratas já saem voos diários para Lima, no Peru, operados pela Latam. Em dezembro, começou a operação da companhia boliviana Amaszonas, ligando a cidade paranaense a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com conexões para outros destinos nos países andinos, como Cusco (Peru), Iquique (Chile), e La Paz e Uyuni, também na Bolívia.