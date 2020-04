Portal do Detran/PR é avaliado como melhor do País

O portal do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR) foi avaliado como o melhor do País, ao lado portal do órgão do Rio Grande do Sul. Ele recebeu as melhores médias entre os sites dos 27 Detrans do Brasil.

O resultado consta em estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR), que atribui a média 7.7 nos quesitos analisados, “disponibilizando as informações de forma clara, concisa e também o maior número de dados”. “Ficamos muito felizes em ver que nosso trabalho e esforço dão resultado. As equipes do Detran-PR estão constantemente trabalhando para que não falte nenhuma informação ao cidadão. E vamos usar as informações deste estudo para melhorar ainda mais”, afirma o diretor-geral do Detran/PR, Cesar Vinicius Kogut.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) define o que cada Detran realiza em muitas áreas, como habilitação de condutores, veículos, fiscalização de trânsito, estatísticas e educação para o trânsito, entre outros. O estudo analisou as informações públicas e acessíveis sobre sete quesitos: frota de veículos; condutores habilitados; Centro de Formação de Condutores (CFC); infrações; educação para o trânsito; acidentes de trânsito e, ainda, atendimento ao público.

Foram estabelecidos níveis de desempenho e uma pontuação para cada critério. Melhor Prática (nota 3); Prática Intermediária (nota 2); ou Prática inicial (nota 1). Portais que não apresentaram o dado pesquisado nas consultas preliminares receberam a nota zero.

“Por meio deste estudo podemos observar que o Brasil tem poucas informações a respeito do trânsito. Sabemos que é nosso dever informar e prover dados e informações que ajudem a promover a segurança viária, e é para atingir este objetivo que trabalhamos”, destaca o diretor da Escola Pública de Trânsito do Detran/PR, Marinho Guimarães.

“Muito mais importante do que termos um ranking de melhores e piores portais, é termos identificado por meio de uma metodologia científica as boas práticas de muitos Detrans, e estarmos indicando para todos os demais que é possível informar a sociedade e, com isso, promover segurança viária”, disse Francisco Garonce, responsável por relações institucionais do ONSV.

Novo portal

Além de receber a melhor avaliação quanto às informações contidas no site, o Detran-PR está prestes a lançar um novo portal, ainda mais dinâmico, usual e fácil para que o cidadão encontre as informações e serviços que procura.

“Estamos em constante evolução. Não podemos presumir que já atingimos um bom patamar, apesar de ficarmos felizes com esta avaliação. Queremos sempre nos superar e melhorar cada vez mais. Por isso, a área de tecnologia está investindo em aperfeiçoamento e usabilidade para o cidadão, criando um novo portal de serviços”, explica a diretora de Tecnologia e Desenvolvimento do Detran, Jaqueline Almeida.