Portos do Paraná capacita moradores de Antonina em informática

Vinte e sete moradores da Ponta da Pita, em Antonina, receberam nesta semana o certificado do curso de Internet Básica da Portos do Paraná. As aulas fazem parte do Programa de Educação Ambiental, promovido pela empresa pública junto às comunidades da área de abrangência portuária, como medida vinculada às obras de dragagem de manutenção dos portos de Paranaguá e Antonina.

Segundo o diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná, João Paulo Ribeiro Santana, o curso foi uma solicitação da própria comunidade. “Quando a reivindicação vem deles a efetividade da aplicação do curso é ainda mais positiva. Mais gente participa, o interesse é maior. Além das aulas, são realizadas palestras e conversas constantes para esclarecer o processo de dragagem e como ela é essencial para manter os portos operando, com geração de emprego e renda para toda a região”, frisou o diretor.

As aulas são ministradas pelo Sesi/Senai Paranaguá e o conteúdo é voltado para o mercado de trabalho. “Foram 27 horas-aulas, uma semana de curso que os prepara para usar o pacote Office, e-mail e acessar à internet”, salienta o professor Bruno Valentim.

O presidente da Associação de Moradores da Ponta da Pita, Américo Rodrigues, disse que os participantes estão animados para aplicar os conhecimentos e que a oferta de cursos é importante para valorizar as comunidades. “Além do curso de informática, pescadores participaram do curso de mecânica náutica no Portinho, uma comunidade de Antonina. Essas aulas ofertadas pela Portos do Paraná são importantes principalmente para os mais jovens”, destaca.

Além de um certificado, todos os alunos receberam um pen drive para carregar os arquivos eletrônicos com facilidade.