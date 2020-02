Prati-Donaduzzi apoia projeto que leva sorrisos a pessoas hospitalizadas e familiares

Qual o poder do sorriso para a saúde das pessoas? Certa da importância desta relação, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi é a nova apoiadora da trupe Especialistas da Alegria, um grupo de palhaços voluntários que leva um pouco de arte, cor e felicidade à vida dos pacientes e familiares que se encontram em tratamento contra o câncer no Hospital Erasto Gaertner (HEG), em Curitiba.

As ações sociais fazem parte do DNA da Prati-Donaduzzi, maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil*. A parceria com os Especialistas da Alegria objetiva incentivar o projeto, que caminha na mesma direção da missão da empresa: levar saúde e bem-estar à população.

De acordo com Lucas Angnes, gerente de Marketing da farmacêutica, como já existe uma parceria da Prati com o Hospital Erasto Gaertner, com um programa de pesquisador trainee, a empresa optou por apoiar também esta ação mais social. “Nos identificamos e sensibilizamos com o projeto. É muito bom saber que existem pessoas que se importam com o próximo e levam conforto na hora que elas mais necessitam. Participamos através das Leis de Incentivo Fiscal, para fomentar a cultura”, explica.

Este apoio da indústria é importante para o grupo, pois vai ao encontro com os valores da trupe. “Estamos muito felizes e honrados em contar com uma empresa renomada que visa favorecer a saúde das pessoas, e que está diretamente conectado com que fazemos e proporcionamos. Temos valores em comum, como a ética, respeito e honestidade e crescimento do ser humano”, destaca a voluntária Flávia Bertoldi.

Especialistas da Alegria

Com oito anos de atuação no ambiente hospitalar, os Especialistas da Alegria têm como objetivo contribuir com a sociedade. Atuando exclusivamente durante quatro dias da semana (terça-feira de manhã, quarta e quinta-feira à noite e aos sábados de manhã), no HEG, tem como missão levar sorrisos aos que estão em momentos de vulnerabilidade física e emocional, sendo não apenas pacientes, mas familiares, acompanhantes e até colaboradores. “Os Especialistas da Alegria têm como principal característica o cuidado com a autoestima das pessoas. O riso, o sorriso, é um meio e não o fim das nossas interações. Nossas visitas se tornam leves e permitem que a relação empática aconteça naturalmente. Visamos contribuir tanto para estreitar os laços familiares (pacientes e acompanhantes), como para fortalecer o desejo de alcançar a recuperação da saúde”, afirma Bertoldi.

Compromisso com a comunidade

Atualmente, a Prati-Donaduzzi realiza diversos projetos sociais com seus colaboradores e moradores de Toledo, Oeste do Paraná, onde a empresa está localizada, além de incentivar variadas ações com parceiros, que impactam na sociedade. Incentivo ao esporte, cultura, educação, promoção pessoal, compromisso com o meio ambiente fortaleceram a presença da empresa na comunidade.

*IQVIA MAT DEZ/2019 PMB + NRC Doses Terapêuticas