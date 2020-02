Prati-Donaduzzi investirá R$ 650 milhões no Paraná

A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, localizada em Toledo, na região Oeste do Paraná, se consolida como a maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil*. Uma parceria com o governo do Estado do Paraná foi oficializada na quarta-feira (5), no Palácio Iguaçu em Curitiba, viabilizando o investimento de R$ 650 milhões pela empresa no Estado.

Os próximos passos resultarão na ascensão da indústria no mercado farmacêutico com o aumento da sua capacidade produtiva e ampliação do seu portfólio. A Prati-Donaduzzi investirá nos próximos anos na construção de uma nova unidade fabril de alta tecnologia em sua sede, modernização das plantas atuais, assim como em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). “Sempre acreditamos no poder transformador do empreendedorismo como motor do desenvolvimento. Com esses investimentos geraremos emprego, avanços econômicos e sociais e ampliaremos o acesso de medicamentos à população, cumprindo nossa missão”, avalia o presidente do Conselho Administrativo, Luiz Donaduzzi.

Parceria

O protocolo de intenções firmado com o governo do Paraná foi fundamental para a decisão da indústria. Após avaliar propostas de governos de outros Estados, a Prati escolhe valorizar a sólida parceria com o Paraná, onde iniciou sua história há 26 anos.

A Prati assegurou o apoio do governo do Estado por atender três critérios: geração de empregos, inovação e aumento de arrecadação tributária a médio e longo prazo. “Estamos felizes por continuar investindo no Paraná e contribuindo para o desenvolvimento regional”, reforça Donaduzzi.

A parceria, firmada com a Invest Paraná, antiga Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), prevê compromissos de ambas as partes. O Estado concederá benefícios tributários e fiscais à empresa. Em contrapartida, a farmacêutica aplicará R$ 650 milhões em seu projeto de crescimento, contemplando construção e ampliação de estrutura física e aquisição de equipamentos de última geração, contribuindo para a economia do Estado e gerando centenas de novos postos de trabalho.

Potencial

Para o diretor-presidente da farmacêutica, Eder Fernando Maffissoni, este momento evidencia o potencial da indústria que se destaca como referência na produção de medicamentos e projeta crescer 40% em sua capacidade produtiva, atingindo 17 bilhões de doses por ano. “Somos grandes e seremos ainda maiores. Isso é fruto de um planejamento estratégico bem traçado. Estamos orgulhosos em ter e manter o título da maior produtora de genéricos do Brasil. Os investimentos garantem que possamos levar saúde e bem-estar a milhões de brasileiros, através de produtos farmacêuticos de alta qualidade e confiabilidade”, finaliza Maffissoni.