Prefeitura de Assis toma medidas preventivas ao Coronavírus

A Prefeitura de Assis Chateaubriand, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, até o presente momento, não há registro de caso confirmado ou suspeito de Coronavírus no município.

Desta forma, recomenda-se que as pessoas não divulguem falsas informações, assim como não compartilhem “fake news” pelas redes sociais, a fim de evitar gerar pânico na população.

Também orientamos que todos:

– Mantenham regularmente a higiene das mãos, lavando-as com água e sabão, secando com papel toalha descartável e utilizem álcool em gel;

– Evitem aglomerações de pessoas;

– Mantenham portas e janelas de empresas e repartições públicas abertas;

– E evitem compartilhar objetos.

Ao mesmo tempo, o Município vem adotando medidas preventivas e, por período indeterminado, está suspensa a realização de eventos no Auditório do Centro de Convenções, do Paço Municipal, bem como as atividades esportivas e recreativas envolvendo a Terceira Idade, e reuniões de grupos em programas da Saúde.

Nas repartições públicas municipais, os servidores também estão sendo orientados sobre precauções a serem adotadas no desempenho de suas atividades.

A Secretaria de Educação segue orientação do Estado e não irá suspender as aulas, até segunda ordem, no entanto, estão sendo tomadas várias medidas cautelares que mudarão parcialmente a rotina escolar.

Nas escolas, os bebedouros serão lacrados e os alunos deverão levar garrafinhas d’água ou copos para evitar o compartilhamento de objetos. As salas de aula, mesmo com ar condicionado, manterão as janelas e portas abertas. Os horários de recreio acontecerão em momentos diferenciados para evitar grande aglomeração de crianças nos pátios. Aos pais, a recomendação é que levem os filhos somente 5 minutos antes do horário de início das aulas.

A Secretaria de Educação entregará aos pais uma carta/comunicado informando sobre todas as medidas adotadas pelo Município.