Prepare uma refeição equilibrada e saborosa no feriado

O feriado de Tiradentes, em 21 de abril, é uma oportunidade para se aventurar na cozinha e preparar uma refeição especial. Por isso, aproveite os dias em casa e o conforto do lar para saborear um cardápio especial para os integrantes da casa.

Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da região Sul do País, sugere o tradicional e saboroso Parafuso ao Carbonara de Ervas. A receita, que conta com ingredientes fáceis de serem encontrados na despensa, como o macarrão, que é fonte de energia, recebe o incremento da salsa, do manjericão e do tomilho, dando um toque diferenciado ao preparo.

A sobremesa fica por conta do Pavê de Chocolate com Calda de Frutas Vermelhas, que rende 10 porções e permite repetições, até porque o doce é tão saboroso, que não dá para resistir.

Parafuso ao Carbonara de Ervas

Ingredientes:

Molho:

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

1 dente de alho picado

5 gemas

500 ml de creme de leite fresco

1 xícara (chá) de ervas frescas picadas (salsa, manjericão e tomilho)

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Massa:

1 colher (sopa) de sal

1 embalagem de Parafuso Bom Gosto Isabela (500 g)

Modo de Preparo:

Molho:

– Aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho. Aos poucos, junte as gemas ligeiramente batidas com o creme de leite e cozinhe, sem parar de mexer, por 1 minuto. Tempere com o sal, adicione as ervas, mexa e desligue o fogo. Reserve.

Massa:

– Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho.

– Polvilhe o parmesão e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 30 minutos



Pavê de Chocolate com Calda de Frutas Vermelhas

Ingredientes:

1 pacote de biscoito Mousse Morango com Chocolate Isabela

200 g de chocolate branco

2 colheres (sopa) de conhaque

2 colheres (sopa) de licor de chocolate

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

90 g de açúcar

1 embalagem de biscoito Maizena Isabela

2 latas de creme de leite, sem soro

200 g de chocolate ao leite

250 ml de leite

3 claras

200 g de frutas vermelhas, frescas ou congeladas (morango, amora e framboesa)

Modo de preparo:

– Comece preparando os cremes de chocolate. Derreta 200 g de chocolate branco no micro-ondas, acrescente ½ lata de creme de leite sem soro e 2 colheres (sopa) de conhaque, mexa delicadamente e reserve.

– Derreta 200 g de chocolate ao leite no micro-ondas, acrescente ½ lata de creme de leite sem soro e 2 colheres (sopa) de licor de chocolate, mexa delicadamente e reserve.

– Prepare a calda de chocolate. Ferva 250 ml de leite com 3 colheres (sopa) de chocolate em pó, deixe esfriar e reserve.

– Prepare a cobertura. Bata 3 claras em neve, acrescente 3 colheres (sopa) de açúcar e bata até o ponto de suspiro, acrescente 1 lata de creme de leite, misture delicadamente e reserve.

– Prepare a calda de frutas vermelhas. Leve ao fogo baixo 200 g de frutas vermelhas, 50 g de açúcar, deixe ferver e reserve.

– Leve ao processador o biscoito recheado, triture grosseiramente e reserve.

– Monte o pavê de chocolate com calda de frutas vermelhas em um refratário médio da seguinte forma: creme de chocolate escuro, biscoitos maizena umedecidos na calda de chocolate, creme de chocolate branco, farofa de biscoito recheado, creme de chocolate escuro, biscoito maizena umedecidos na calda de chocolate, creme de chocolate branco, farofa de biscoito recheado, finalize com a cobertura e cubra com a calda de frutas vermelhas.

– Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

