Produção de tilápias da C.Vale cresce 62 por cento

Após 20 anos produzindo frango para os mercados mais exigentes do mundo, em 20 de outubro de 2017 um novo filho vem para deixar a família de produtos C.Vale ainda mais completa: o Abatedouro de Peixes.

O projeto linear foi elaborado a partir de conceitos tecnológicos que fornecem o monitoramento online dos índices de rendimento, produtividade e qualidade a fim de garantir o atendimento dos mercados mais exigentes do Brasil e do exterior.

A tradição de pioneirismo se repete no que envolve a implantação de novas tecnologias e isso é motivo de orgulho para a C.Vale, seus associados e funcionários. A indústria tem 10 mil metros quadrados e utiliza tecnologias alemã, islandesa e brasileira para o processamento de peixes. Geração de renda para centenas de associados e 450 pessoas empregadas de imediato.

Com recorde diário de 93.586 tilápias processadas registrado em 27 de dezembro, foram abatidos ao decorrer do ano 20.865.978 peixes, com peso médio de 865 gramas cada. O volume chegou a 18.055.112 quilos, representando 62,22% de aumento no abate da espécie em 2019.

Peixes abatidos (em quilos):

2018 – 11.129.844

2019 – 18.055.112