Proesporte divulga lista de projetos habilitados ao programa

A Superintendência Geral do Esporte publica a lista consolidada dos projetos habilitados do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte (Proesporte), finalizando assim a etapa de “habilitação” e “recursos de habilitação” para o edital 01/2019. Dos 78 recursos analisados, 52 foram deferidos, totalizando 198 projetos que seguirão para a segunda etapa do projeto.

Os projetos habilitados serão automaticamente encaminhados para a segunda etapa (análise técnica e do mérito), em que serão classificados os projetos que atingirem o mínimo de 70% do total de pontos possíveis na soma dos critérios de análise técnica e de mérito, na sua pontuação final.

A partir desta quarta-feira (25) o proponente poderá acessar o parecer individual e informações adicionais referentes ao seu projeto na “aba” de julgamento de recurso – na plataforma digital utilizada pelo Proesporte, onde consta parecer acerca do recurso apresentado, no próprio projeto inscrito pelo candidato.

Após analisados e pontuados, abre-se o período de recursos de análise técnica e do mérito. Ao final dessa etapa, a lista definitiva com os projetos pontuados será apresentada à Comissão do Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao Esporte para seleção final e homologação dos projetos que estarão aptos à captação dos recursos incentiváveis do ICMS.

O Proesporte tem como objetivos fundamentais incentivar o esporte, facilitar à comunidade as oportunidades e condições de acesso ao esporte, estimular o desenvolvimento esportivo em todas as regiões do Estado e fomentar a pesquisa nas diversas áreas do esporte. Para mais informações sobre o programa, acesse www.esporte.pr.gov.br/Proesporte2019

A lista está neste link:

www.esporte.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-03/proesporte-edital012019-resultado-recursos-habilitacao_0.pdf