Programa de Residência em Farmácia Industrial da Prati-Donaduzzi forma terceira turma

A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, em parceria com a Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus de Cascavel, realizou a formatura da terceira turma do Programa de Residência em Farmácia Industrial. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (28), no Anfiteatro da instituição de ensino.

O Programa proporciona uma formação inovadora e única no Brasil. Os alunos vivenciam ao longo de dois anos o conhecimento acadêmico aliado à prática na maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil*.

A residente Monalisa Teixeira encontrou no Programa uma grande oportunidade de aperfeiçoamento profissional. Ela veio de Juazeiro do Norte, no Ceará, para Toledo atraída pela especialização. “A imersão nos setores da indústria possibilitou um grande conhecimento. Estou muito feliz em ter concluído”, destaca.

Já a mais nova especialista em Farmácia Industrial, Lilian Ross, garante que a formação é um dos grandes diferenciais no currículo. “A residência me possibilitou escolher um setor de atuação. A experiência de atuar em uma indústria farmacêutica agrega muito conhecimento”.

Oportunidade

Além de comemorar a conclusão de uma jornada intensa de estudos e treinamentos, os residentes têm maior proximidade com a farmacêutica, aumentando as chances de uma efetivação. Alguns são contratados pela Prati-Donaduzzi como pesquisadores. “O objetivo é formar profissionais habilitados para a realidade industrial e que possam contribuir com projetos através do desenvolvimento da visão empreendedora com foco em inovação”, explica a coordenadora do Programa de Residência em Farmácia Industrial, Alyne Blasio.

Formação

O Programa é uma modalidade de ensino em nível de pós-graduação, sob a forma de especialização lato sensu, destinada a farmacêuticos. A carga horária semanal é de 60 horas, sendo que 12 são dedicadas para aulas teóricas e 48 para treinamento em serviço na Prati-Donaduzzi, totalizando nos dois anos 5.760 horas.

*IQVA MAT JAN/2020 PMB + NRC DOSES TERAPÊUTICAS