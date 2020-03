Projeto “Gente dos Quatro Cantos” é realizado em Cafelândia

Mais uma vez Cafelândia recebeu o Projeto “Gente dos Quatro Cantos” desenvolvido pelo Sesc-PR. Mais de 250 idosos de Braganey, Corbélia, Iguatu e Santa Tereza, vieram até o município para participar de mais uma edição.

O evento aconteceu na Associação dos Servidores Municipais de Cafelândia (Asmuca) e contou com a presença do prefeito Dr. Franus, secretária de Assistência Social, Nilva Franus, da coordenadora do Centro De Referência De Assistência Social (Cras), Ivanir Borges, das técnicas de atividades do Sesc, Luciane Martini e Ityara, do Padre Luciano e dos idosos.

O prefeito Dr. Franus parabenizou a equipe pelo trabalho. “Como é bom ver tantas pessoas de fora elogiando a nossa cidade e reconhecendo o trabalho que fazemos. Estou muito feliz por Cafelândia ter sido escolhida para sediar este grande evento com a presença de centenas de idosos da região. Nossa equipe da Secretaria de Assistência Social e do CRAS estão de parabéns pelo trabalho”, parabeniza Dr. Franus.

A secretária de Assistência Social, Nilva Franus, agradeceu a presença de todos. “Fico feliz por mais uma vez o evento ter sido realizado em nossa cidade e por ser sucesso em toda a região. Os nossos vovôs de Cafelândia adoraram participar, compartilharam muitas experiências e estão ansiosos para ospróximos”, comenta Nilva.

A coordenadora do Cras, Ivanir Borges, falou sobre o evento. “Temos esta parceria com o Sesc que é sucesso em nossa cidade desde 2018. O objetivo é socializar os nossos vovôs, conversando com idosos de outras cidades, compartilhando experiência e se divertindo. Foi um dia muito agradável na companhia de grandes pessoas. Fica aqui o meu agradecimento ao município e a toda nossa equipe”, fala Ivanir.

O dia foi especial com café da manhã, palestras com o otorrinolaringologista e psicóloga de saúde mental, almoço e muito baile.