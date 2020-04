Quarentena com plantas: uma ótima opção para desestressar e energizar a casa

Desde que a disseminação do novo Coronavírus se tornou uma pandemia global, governantes e autoridades da saúde de todo o mundo têm sugerido uma série de medidas preventivas para minimizar o processo de circulação do Covid-19, diminuindo os riscos de contágio. Além das orientações básicas, como lavar cuidadosamente as mãos, adotar o uso frequente de álcool gel, higienizar objetos e evitar levar as mãos ao rosto, a principal orientação é distanciar-se de aglomerações e passar o maior tempo possível em casa.

Neste contexto de quarentena, é preciso adaptar a rotina e incluir atividades estimulantes e desestressantes para que o isolamento social não se torne maçante. Muitas são alternativas para espantar a monotonia, e uma boa dica é acrescentar o cultivo de plantas as práticas do dia a dia. Além de deixar o lar mais bonito, tranquilizante e acolhedor, tirar um tempo para realizar a manutenção de plantas e flores em casa é sem dúvida alguma uma das formas mais agradáveis de relaxar e entrar em contato com a natureza. Para quem quer incluir a convivência com flores no dia a dia durante a quarentena, o ideal é buscar espécies que se adaptam bem a espaços internos.

Plantas que não demandam muita luz são sem dúvida uma ótima opção para quem deseja trazer um pouco mais de verde para dentro de casa. “Há diversos gêneros de flores e plantas que se ajustam bem em locais fechados, mesmo em ambientes mais escuros e úmidos”, comenta Erivaldo Miúdo, florista da curitibana Esalflores, maior rede de floriculturas do país. “No geral, elas são mais descomplicadas de manter e ótimas alternativas para os iniciantes no mundo das plantas”, acrescenta o profissional. Uma boa sugestão para ambientes internos é a planta conhecida como Pacová. “Ela é perfeita para casas e apartamentos. Precisa de claridade, mas sem luz direta e pode ser regada apenas umas duas vezes por semana”, explica o florista. O Lírio da Paz também é uma opção a ser considerada, pois ele gosta de sombra e não exige mais do que regas esporádicas de acordo com a umidade da terra”, complementa.

Há ainda opções como o Bambu da Sorte e a Avenca, perfeitas para deixar os ambientes internos ainda mais aconchegantes. “Além de se adaptar bem ao interior das casas, elas podem ser mantidas nos vasos com terra ou podem ser transferidas para recipientes somente com água”, explica o florista. O profissional ainda lembra que é sempre importante estar atento ao aspecto da planta e observar a reação dela às condições do ambiente. “Aos poucos, é possível perceber qual a frequência ideal de regas e o local perfeito para a planta dentro da residência, fazendo com que a manutenção da planta se torne ainda mais fácil. Por falar em facilidade, as suculentas também são ótimas opções para quem quer deixar a casa mais viva”, completa Erivaldo Miúdo.