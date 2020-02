Ratinho Junior recebe governadores do Sul e Sudeste

O governador Ratinho Junior recebe neste sábado (29) os governadores de São Paulo, João Doria; de Minas Gerais, Romeu Zema; do Espírito Santo, Renato Casagrande; de Santa Catarina, Carlos Moisés; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eles participarão do sexto encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Questões como sustentabilidade, bioeconomia e economia criativa vão permear as discussões da reunião. Com o tema “A atitude de hoje é a eficiência do amanhã”, o encontro vai reunir, além dos governadores, secretários de Estado e equipes técnicas dos sete estados das duas regiões.

O evento começa nesta sexta-feira e contará com 15 grupos de trabalho, reunindo secretários estaduais e equipes técnicas de cada área para traçar estratégias conjuntas. As deliberações de cada grupo subsidiarão os pontos que vão integrar a Carta de Foz do Iguaçu, documento que será lançado ao final do encontro, assinado pelos sete governadores.

Os grupos de trabalho foram divididos nos seguintes temas: Fazenda e Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Turismo, Inovação, Ciência e Tecnologia; Educação, Meio Ambiente e Infraestrutura, Logística e Transporte, Saúde Pública, Segurança Pública, Administração Penitenciária, Gestão e Planejamento, Controle e Transparência e Reforma da Previdência.

Palestras

Também estão programadas duas palestras para o sábado (29) de manhã, uma delas com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. A outra é do economista Eduardo Moreira, que falará sobre economia sustentável e bioeconomia, apresentando inovações, estratégias e ações para alcançar o desenvolvimento econômico, respeitando a manutenção de recursos para as próximas gerações.

Entre os pontos que serão abordados estão estratégias para tornar as produções agropecuária e industrial mais sustentáveis, como usar a tecnologia para transformar pontos críticos em soluções inteligentes e como fomentar a economia circular.

Documento

Como nas edições anteriores da reunião do Cosud, ao final do encontro será divulgada a Carta de Foz do Iguaçu, reunindo as deliberações dos governadores e dos grupos de trabalho. A carta será apresentada pelos governadores em uma coletiva de imprensa, que será no Parque Nacional do Iguaçu.

Entre outras questões, nos documentos divulgados anteriormente os gestores reafirmaram o apoio às reformas estruturais em âmbito federal e às medidas econômicas essenciais à retomada do crescimento econômico e ao equilíbrio fiscal da União, estados e municípios.

Codesul

Paralelamente ao encontro da Cosud, integrantes do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), bloco que reúne os três estados do Sul e o Mato Grosso do Sul, irão se reunir para a criação do Fórum Permanente do Gás. O objetivo é ter uma agenda regional para discutir os assuntos de interesse do setor de gás.