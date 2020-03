Recursos: prefeito Dr. Franus recebe a visita do presidente da Coopercaf

O prefeito de Cafelândia, Dr. Franus, recebeu em seu gabinete a visita do Presidente da Coopercaf, Edson Zonta. As autoridades conversaram sobre uma emenda de R$ 125 mil conquistada com a Deputada Federal, Aline Sleutjes, através de um pedido de Edson. O recurso é direcionado para o setor da saúde.

O prefeito Dr. Franus, ficou feliz com a notícia recebida. “Tudo que vem é bem-vindo para o nosso município, portanto, só temos a agradecer o empenho de Edson Zonta representando a Coopercaf pelo esforço. É muito bom ver que tem pessoas do bem preocupadas com a nossa cidade e procurando soluções junto a nossa administração”, explica Dr. Franus.