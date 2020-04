Reforma da Rodoviária de Toledo segue cronograma

O fechamento do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi foi uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Toledo para mitigar a chegada do novo Coronavírus no município. A pandemia reduziu a passagem dos ônibus e passageiros, mas não afetou o andamento da reforma que está sendo realizada no local desde outubro do ano passado.

Segundo o gestor da empresa responsável pela execução do projeto (Metalúrgica Dantol Ltda.), Fábio Dantas, o ritmo dos trabalhos acelerou desde que o espaço precisou ser fechado. “Estamos bem adiantados em nosso cronograma, conseguimos adiantar muitas etapas da obra e certamente conseguiremos entregá-la antes do prazo de 300 dias determinado pelo contrato, que se encerra em agosto de 2020”, destaca.

Fábio estima que em torno de 65% do projeto já foi realizado. “Já fizemos o cercamento da área e a parte de instalação de porcelanato e banheiros está praticamente concluída. Neste momento nossa equipe se divide em serviços de instalação elétrica, massamento e pintura, esquadrias de vidro e alumínio e colocação de piso de cerâmica e granito rústico. Logo iniciaremos o recapeamento asfáltico e as instalações dos guichês e do elevador”, detalha.

A reforma do Terminal Rodoviário Alcido Leonardi demanda investimentos de R$ 1.894.197,21, dos quais R$ 1.800.197,21 advém do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM), do Governo do Estado, e os R$ 94 mil restantes são contrapartida da Prefeitura de Toledo. Além das intervenções citadas por Fábio, o projeto prevê ainda a construção de guarita, ponto de táxi, cercamento, sede administrativa, estacionamento com o dobro de vagas para veículos e intervenções para melhorar a acessibilidade do local.

De acordo com o secretário de Administração, Moacir Neodi Vanzzo, estas obras colocam em evidência um dos principais cartões postais da cidade. “Desde que foi construída, este espaço não passava por uma transformação tão vultosa com esta, eram feitos apenas pequenos ajustes. Depois de pronta esta reforma, teremos uma rodoviária à altura da importância de Toledo”, destaca. “Quem chegar aqui vai se sentir em casa, quem for embora levará uma boa imagem daqui. Também será um local muito bom para quem fica, caso de empresas de transporte ou que alugam salas no terminal e dos taxistas”, acrescenta.