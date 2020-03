Remédio em Casa evita que grupos de risco do coronavírus saiam de casa em Rondon

Desde dezembro de 2019 a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon está atendendo aos rondonenses com o Programa Remédio em Casa, que objetiva realizar a entrega domiciliar de medicamentos a pacientes pré-selecionados, com doenças crônicas, e outros grupos estabelecidos como prioritários, propiciando a continuidade da atenção em saúde e a adesão ao tratamento medicamentoso, através do acesso facilitado a medicamentos de uso contínuo.

O programa já está implantado nos bairros que são atendidos pelas unidades de saúde dos bairros São Lucas, Jardim Marechal, Líder e Primavera, atendendo a centenas de pacientes.

Todas as pessoas atendidas com o programa fazem parte do grupo de risco ao novo coronavírus, por isso o Remédio em Casa está se mostrando essencial na atual situação, pois evita que estas pessoas saiam de casa.

O motoboy continuará entregando os medicamentos, conforme o cronograma. A secretária de Saúde, Marciane Specht, explica que não é necessário que estes as pessoas cadastradas no programa se dirijam até a Farmácia Básica, pois não faltará remédios. Ela lembra, inclusive, que o decreto expedido na terça-feira, pelo prefeito Marcio Rauber, prorroga todas as receitas prescritas de medicamentos de uso contínuo, para mais 90 dias, exceto antibióticos e psicotrópicos. “Precisamos ter menos gente circulando nas unidades de saúde e também na Farmácia Básica. Não é necessário que ninguém antecipe a retirada dos medicamentos, pois a programação está no sistema da Farmácia e o motoboy fará a entrega rigorosamente na casa de cada paciente cadastrado no Programa Remédio em Casa. Os remédios serão entregues antes que acabem”, enfatizou a secretária.