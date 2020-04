Responsabilidades e danos morais em crimes na internet

A utilização da internet, em especial das redes sociais, cresceu demasiadamente nos últimos anos. Há quem utiliza as redes sociais apenas para a divulgação de seu trabalho, mas na grande maioria, elas são utilizadas com o intuito de compartilhamento do cotidiano e de momentos especiais com familiares, amigos, conhecidos e também desconhecidos, que mesmo distantes fisicamente, se conectam virtualmente.

Da mesma forma que as redes sociais possibilitam a conexão de quem está longe, também possibilitam a interação das opiniões pessoais, políticas, sociais e econômicas. Ocorre que, muitos, por estarem atrás de um celular ou computador, se sentem seguros e acabam excedendo, vindo a ofender o outro. Assim, a internet trouxe um novo meio de proliferação da injúria, da difamação e violação à privacidade, facilitando os ataques à honra da pessoa.

A Constituição Federal garante o exercício do direito à livre manifestação, porém é necessária a identificação, sendo proibido o anonimato, garantindo o direito de ressarcimento dos danos sofridos pela vítima.

Dessa forma, quem se sente lesado por publicações ou comentários nas redes sociais, e desde que, caracterize crime, pode buscar o judiciário com o fim de o agressor ser responsabilizado pelos danos causados.

A vítima pode solicitar uma indenização pelos danos morais causados, com o fim de o agressor, por meio da indenização, reparar a dor, o sofrimento, a exposição ou o constrangimento da vítima.

Por isso, é sempre bom passarmos o “filtro da consciência” antes de publicar algo nas redes sociais.

Os escritores são:

-Isadora M. Klein Sgarbi – OAB/PR nº 91.666

-Fabrício M. Franciosi de Almeida – OAB/PR nº 74.156