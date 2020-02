Risco de tráfico de pessoas aumento no período de Carnaval

A Secretaria da Justiça Família e Trabalho, por meio do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Fundamentais e Cidadania (Dedif), alerta sobre as medidas para prevenir o crime de tráfico de pessoas durante o Carnaval. Segundo a coordenadora do núcleo, Sílvia Xavier, a proposta de trabalho fácil e enganoso, com alta remuneração, é comum durante esse período, quando existe maior circulação de pessoas.

No Paraná, o núcleo tem como principal função a prevenção, articulação e planejamento das ações para o enfrentamento ao tráfico de pessoas na esfera estadual. “É preciso que a população fique atenta, pois o tráfico de pessoas é um crime velado e ainda invisível, porém mais perto do que imaginamos”, ressalta. Ela alerta que o tráfico humano é uma das atividades mais lucrativas do mundo e que o mercado se expandiu consideravelmente no século 21, pois, na busca por melhores condições de vida, pessoas são aliciadas e seduzidas por criminosos que oferecem empregos com alta remuneração. “Esses falsos agentes atuam em escala municipal, regional, nacional e internacional, privando a liberdade de indivíduos que têm o sonho de um futuro melhor, covardemente roubado”, disse a coordenadora.

Estatística

O número de vítimas desse tipo de crime em todo o mundo chega a 2,5 milhões por ano e movimenta US$ 32 bilhões. Desse valor, 86% provêm da exploração sexual de mulheres e meninas, e 58% das aliciadoras são do sexo feminino de diversas idades, segundo informações da Organização das Nações Unidas (ONU). Os dados da ONU revelam, ainda, que mulheres jovens, na faixa etária de 18 a 21 anos, solteiras e com baixa escolaridade são o alvo principal das redes de aliciamento que operam no Brasil nesta época do ano. Muitos aliciadores são empresários que atuam em diferentes negócios, como casas de espetáculos, comércio, agências de encontros, bares, agências de turismo e salões de beleza.