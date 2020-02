Rondon realizará Fase Municipal dos Jogos Escolares

Está marcado para a próxima segunda-feira (02), a partir das 19h15, no Ginásio de Esportes Ney Braga, o ato de abertura da Fase Municipal dos Jogos Escolares.

A noite contará com o desfile das delegações de todas as escolas rondonenses, como também contará com uma apresentação do projeto Dança Marechal, com ritmos latinos (zumba). “Será um momento muito importante para as crianças. Muitas delas participarão pela primeira vez de uma competição. O desfile das delegações é um momento marcante para cada atleta. Fica o convite aos pais para prestigiarem o evento e seus filhos”, salienta o secretário de Esporte e Lazer, Cristiano Metzner (Suko).

Apesar da abertura oficial ocorrer só na segunda-feira, a competição já teve início na quinta-feira (27), com o xadrez e tênis de mesa. Na sexta-feira (29), teve sequência com o atletismo. Na próxima semana haverá disputas do voleibol e vôlei de praia. Na outra semana, por fim, acontecerão as disputas no handebol, basquete e futsal.