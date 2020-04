Saber poupar e saber investir, eis a receita

Durante a fase escolar somos ensinados sobre ciências, matemática, geografia, português e outras matérias curriculares que se julga serem importantes para o desenvolvimento de qualquer cidadão. Mas existe um conteúdo que passou a receber a devida importância somente nas últimas décadas: a educação financeira. Atualmente, saber como gastar e investir o dinheiro é tão importante quanto saber ganhar seu dinheiro.

Educação financeira parece algo complexo, que exige um árduo estudo e dedicação, e realmente é. Mas pode ser simplificado para ajudar quem tem dificuldade de organizar suas contas e, por mais que possua os recursos necessários, sempre fecha o mês no vermelho. Segundo um relatório da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), cerca de 40% dos brasileiros não poupam nenhuma quantia e 47% contam com o INSS para sua aposentadoria. Tais dados preocupam.

Existem formas de poupar com responsabilidade e organizar a vida financeira de maneira relativamente rápida. Já existem muitas e boas opções de aplicativos de planejamento financeiro – que podem ser acessados pelo smartphone -, ferramentas úteis para quem não possui movimentações financeiras de grande volume e quer registrar suas movimentações financeira. Existem também diversos canais no Youtube, que ensinam os passos básicos e ajudam o consumidor a organizar suas finanças.

Mas além de organizar o orçamento, é preciso saber investir com segurança. O consórcio, neste caso, é uma forma de investimento flexível e que acaba auxiliando aqueles que têm dificuldades de poupar dinheiro. Adaptar as parcelas conforme a renda e poder adquirir um bem sem juros estão entre as principais vantagens desta modalidade de compra. A aquisição de uma carta de consórcio para um automóvel, por exemplo, pode gerar uma renda extra com o aluguel do veículo para uso em aplicativos de transporte, uma boa forma de planejar incremento de renda a longo prazo.

Quem pensa apenas em poupar e não em investir pode olhar com atenção para o consórcio também. O pagamento das parcelas pode servir como uma “poupança forçada” e, assim, quando contemplada, a pessoa poderá desfrutar de um bem que não teria condições de adquirir à vista. Existem opções para aprender a poupar dinheiro e se reeducar financeiramente. Basta começar, dar o primeiro passo e começar a colher os frutos da mudança. A receita para uma manter a saúde financeira é saber poupar e saber investir.

Cléber Sanguanini

Gerente Comercial e de Marketing da Randon Consórcios