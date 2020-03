Saiba como se prevenir do Coronavírus

Dez dias após a confirmação do primeiro caso do Coronavírus no Brasil, o número de pessoas afetadas pela doença já subiu para vinte e cinco. A falta de informação sobre a nova epidemia e os sintomas semelhantes ao de uma gripe comum, facilitam a transmissão e fazem com que a detecção seja ainda mais complicada.

Claudia Goldenstein Schainberg, médica especialista em reumatologia, respondeu e apresentou alguns cuidados básicos que devem ser feitos para a prevenção da nova epidemia global. Confira!

Quais os cuidados básicos para se prevenir do Coronavírus?

“O princípio para se prevenir de doenças como o Coronavírus, é se atentando a cuidados básicos de higiene que devemos fazer ao longo do dia. Manter as mãos sempre limpas e evitar de passá-las no rosto – seja para coçar os olhos ou o nariz – também anulam a chance de as gotículas da doença terem acesso ao nosso corpo. Fugir de multidões e colocar a mão na frente ao tossir, também diminuem as chances da transmissão”.

As máscaras de rosto contribuem para a prevenção?

“As máscaras de rosto não contribuem para a prevenção. Pelo contrário, elas confinam as bactérias dentro daquele espaço e aumentam as chances de transmissão. Caso você esteja doente, a máscara ajuda na não transmissão, mas mesmo assim, faz com que o vírus não saia de você”.

Quando eu devo procurar ajuda médica?

“É necessário procurar ajuda médica quando a febre começa a ficar descontrolada e a tosse seca se torna algo contínuo. Um clínico geral para avaliar o quadro e indicar os primeiros passos do tratamento, é o especialista mais indicado para se procurar”.

Existe alguma diferença na prevenção de acordo com a idade?

“A prevenção é a mesma, independente da idade. A diferença é que no caso dos idosos, por exemplo, o sistema imunológico é mais frágil e muitas vezes, já possuem outras doenças, o que naturalmente facilita a contração de novas doenças”.