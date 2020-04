Sanepar contribui com desinfecção do entorno de hospitais

A Sanepar dará continuidade nesta terça-feira (14) ao trabalho de desinfecção do entorno de hospitais que estão recebendo pacientes para o tratamento do Coronavírus. A partir das 8h30, a desinfecção será feita na área externa do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. A ação é uma parceria da Sanepar com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), com apoio da Polícia Militar que faz o isolamento da área e a segurança do trânsito.

Para a desinfecção, a Sanepar utiliza hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados pela Agência Nacional de Saúde (Anvisa).

Estão programados serviços de desinfecção em Londrina, quarta-feira, nos Hospitais da Zona Norte e da Zona Sul; em Maringá, quinta-feira, no Hospital Universitário Regional; e em Cascavel, sexta-feira, no Hospital Universitário do Oeste, em horários a serem definidos.

Na segunda-feira, foram feitas as desinfecções dos Hospitais de Reabilitação e dos Trabalhadores, em Curitiba. Também haverá continuidade do serviço em outros hospitais de Curitiba e Região Metropolitana, em cronograma a ser definido.