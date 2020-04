Sanepar desinfecta entorno do Huop e Uopeccan em Cascavel

A Sanepar deu sequência, nesta sexta-feira (17), à desinfecção do entorno dos hospitais do Paraná, em Cascavel, com a limpeza das áreas externas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (Huop) e do Hospital do Câncer da cidade (Uopeccan). Para o serviço, as equipes da Sanepar utilizaram cinco caminhões tanques com 35 mil litros de hipoclorito de sódio diluído na água aplicados nas calçadas, estacionamentos, áreas externas e paredes.

A solução aplicada segue as orientações técnicas da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e é um dos produtos indicados pela Agência Nacional da Saúde (Anvisa) para a desinfecção. “As equipes da Sanepar, que trabalham 24 horas por dia para servir à população água com qualidade e quantidade, agora também contribuem com ações de controle e desinfecção no Estado”, destaca a gerente regional da Sanepar, Rita Ivone Camana.

O diretor administrativo do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Rodrigo Allan Barcella, diz que o Huop, como principal zona de enfrentamento da epidemia de Covid-19, entende que todos os esforços no controle da disseminação viral são essenciais para o sucesso nessa batalha. “A desinfecção pública é uma das medidas para vencer essa batalha, especialmente em áreas de grande movimentação, como a dos espaços de ambiente hospitalar”.

A continuidade dos serviços de desinfecção dos hospitais será definida pela Secretaria de Saúde nos próximos dias.

O oficial de comunicação social do 6°Batalhão de Polícia Militar, Tenente Kaique Rocha Witkwski, afirma que a PM tem dado apoio à desinfecção nos hospitais em todo o Estado. “A operação consiste em orientação e segurança das pessoas que trabalham na desinfecção e dos que circulam nos locais”, disse o tenente.

O serviço no Uopeccan foi feito pela Sanepar para atender pedido da direção do hospital, que atende pacientes em tratamento oncológico e requer cuidados especiais, principalmente, para as pessoas que apresentam baixa imunidade.