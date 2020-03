Sanepar informa interrupção no abastecimento em bairros de Cascavel

A Sanepar informa que as captações de água dos rios Peroba e Saltinho, que auxiliam no abastecimento de Cascavel, estão sem energia nesta segunda-feira (16). Em razão disso, a produção de água caiu cerca de 50%, provocando desabastecimento nas regiões dos bairros Centro, Caravelle, Região do Lago, Nova York, Morumbi, Periollo, Country, Brasmadeira, Interlagos, Tarumã, Floresta, Consolata, São Cristóvão, Gramado, Brasília, Cataratas, Presidente, Cascavel Velho, Nova Itália, Universitário, Santa Felicidade, XIV de Novembro, Maria Luiza, Neva, Vila Tolentino, Ciro Nardi, Pacaembu, Jardim União, Nova Cidade e seus loteamentos. A previsão de retorno da energia é para 17h30. O abastecimento, no entanto, só deve voltar à normalidade durante a madrugada da terça-feira (17) e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.