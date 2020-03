São Miguel sedia Cicloturismo com participação de 536 ciclistas

O município de São Miguel do Iguaçu sediou no domingo (8) a segunda etapa do 7º Circuito Regional de Cicloturismo da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu. Ao total, 536 ciclistas profissionais e amadores participaram do evento realizado no distrito de Santa Rosa do Ocoí.

A concentração com café da manhã e largada foi no salão da comunidade, contando com a presença das autoridades, Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Pedro Mota, vereadores Vanderlei dos Santos, Lafaiete Ganda Meira e Professor Ari que participou do pedal.

Durante o trajeto, um maior com 35 quilômetros e o menor com 20 quilômetros, haviam vários pontos de hidratação com distribuição de água e frutas, organizada por associações esportivas do Município, além de ambulâncias e carro de apoio para os participantes.

Na chegada, de volta ao salão, todos os ciclistas foram recepcionados com almoço, feito pelos próprios moradores de Santa Rosa. Após houve o sorteio de vários brindes e ainda quatro bicicletas, uma exclusiva para as mulheres em homenagem ao dia delas, 08 de março.

O 7º Circuito Regional de Cicloturismo é uma promoção da Agência de Desenvolvimento Cultural e Turístico (Adetur) da Região Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, com organização e realização da prefeitura, através do Departamento de Turismo e grupo Canelas Bike MTB, teve como patrocinador oficial a OGGI Bikes e contou com o apoio do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, Sicredi e Água Mineral Havai.