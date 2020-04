Saúde de vacas leiteiras depende de boa nutrição

Todo bom produtor de leite sabe que para ter vacas leiteiras saudáveis e produtivas no plantel é preciso investir na criação de bezerras. “A fase de aleitamento é a de maior eficiência alimentar. Neste período o animal forma as principais estruturas relacionadas à sua sobrevida e desempenho. Por isso, as bezerras que recebem melhores cuidados nutricionais, de sanidade e bem-estar desde cedo responderão, em médio e longo prazo, com maior produção de leite”, afirma Bruno Pascoal, da Auster Nutrição Animal.

O cuidado com a bezerra começa na oferta do colostro. Esse alimento é a mais importante forma de transmissão de imunidade da vaca para a cria, já que em bovinos não ocorre a transmissão de imunidade transplacentária. “Trata-se, portanto, do primeiro alimento do animal e deve ser ofertado o mais próximo possível do momento do nascimento, com o volume de pelo menos 10% do seu peso vivo. Um animal que nasce com 40 kg, por exemplo, deve receber pelo menos quatro litros de colostro”, orienta Pascoal.

Além do volume ofertado e da agilidade no manejo pós-nascimento da bezerra, o produtor deve se atentar à qualidade do colostro. Usando ferramentas simples de aferição de densidade, como um colostrômetro ou um refratômetro, o produtor consegue checar a densidade e assim garantir quantidade de imunoglobulinas presentes no colostro. “É possível ainda tirar a prova da eficiência do processo de colostragem fazendo aferição da concentração de proteína sérica no soro sanguíneo da bezerra por meio de um refratômetro” acrescenta Pascoal.

Consumo de leite e ganho de peso

O consumo de leite é essencial para a bezerra recém-nascida. Assim como qualquer mamífero, ela é 100% dependente do leite para sobreviver e é através dele que receberá proteínas, gorduras e minerais necessários na primeira fase de vida. “Antes das primeiras três semanas de vida, o animal não é capaz de digerir outra fonte de alimento”, esclarece Pascoal.

A nutrição é considerada a mais importante quando falamos sobre o ganho de peso, mas está intimamente atrelada à saúde, ao manejo e ao bem-estar. “Um animal que tem todas essas engrenagens funcionando pode chegar facilmente entre 900 gramas e 1 kg de ganho médio por dia, enquanto outros com deficiência em algum desses pontos pode ter desempenho inferior a 500 gramas de ganho médio diário. Para isso, é importante que o produtor sempre acompanhe de perto o manejo nutricional, de saúde e bem-estar e meça periodicamente o ganho de peso dos animais. O manejo intensivo na nutrição, com aleitamento e suplementação direcionados para melhoria de desempenho, aumenta substancialmente o ganho de peso das bezerras, melhorando seu desempenho e tornando-as mais produtivas no futuro”, orienta o especialista.

A Auster Nutrição Animal conta, em seu portfólio, com Nattimilk Protein Plus. “Esse substituto lácteo direciona a dieta das bezerras para a melhor formação de massa magra, ou seja, o crescimento de tecidos osteomusculares e redução da deposição de gordura em estruturas importantes para o crescimento e desempenho desses animais. Ele ajuda a ter bezerras com alta performance” explica Pascoal. O Nattimilk Protein Plus conta em sua composição com proteína de origem láctea de altíssima digestibilidade, minerais, vitaminas e probióticos, importantíssimos para o crescimento, formação de tecidos, imunidade e desempenho do animal.

O especialista reforça que a saúde e o bem-estar do animal também dependem de outros fatores, como higiene de instalações e equipamentos e manejo de forma geral. “Caso todos esses fatores extras estejam bem, a bezerra bem nutrida está protegida contra doenças, como diarreias e pneumonias”, finaliza o técnico da Auster.