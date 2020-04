Saúde orienta uso de máscaras de tecido como reforço à prevenção da Covid-19

O Centro de Operação de Emergências – para Enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19), publicou na quarta-feira (8), uma portaria que orienta a população sobre o uso das máscaras caseiras, como mais uma medida de enfrentamento a pandemia do novo Coronavírus. Máscaras destinadas a uso profissional devem ser destinadas aos profissionais de saúde, cuja exposição ao risco de transmissão é bastante mais acentuada. Veja as orientações:

As máscaras artesanais (caseiras) podem ser utilizadas pela população em geral não sintomática, quando da necessidade de sair de suas residências, podem ser confeccionadas em tecido de algodão duplo, TNT (tecido não tecido com tripla camada) ou tricoline; Devem cobrir totalmente a boca e nariz e estar bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais; não deixar pendurada no pescoço; São de uso individual, não devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros; Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocar ou ajustar em seu rosto; Deve ser trocada sempre que apresentar sujidades ou umidade (mais ou menos a cada duas horas); Tenha no mínimo 2 unidades para realizar a troca, caso o tempo de uso exceder 2h e/ou caso de a máscara sujar ou ficar úmida. A máscara limpa deve estar dentro de um saco plástico, que servirá para armazenar e transportar a máscara suja; Deve ser descartada sempre que apresentar sinais de deterioração ou funcionalidade comprometida.

Orientações da Vigilância Sanitária sobre higienização

1. Ao chegar em casa, lavar as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a máscara;

2. Remover a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando tocar na parte da frente;

3. Deixar a máscara em recipiente com água potável e água sanitária por30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável);

4. O ideal é que as máscaras sejam lavadas individualmente;

5. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão;

6 Enxaguar em água corrente e de preferência, secar ao sol;

7. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e sabão;

8. A máscara deve estar seca para sua reutilização;

9. Após secagem da máscara, passe a ferro quente e acondicione em saco plástico limpo.