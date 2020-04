Sebrae comemora 20 anos do Dia Mundial da Educação

Nesta terça-feira (28), o mundo inteiro comemora o Dia da Educação. A data foi oficializada há 20 anos durante o Fórum Mundial de Educação, realizado em 2000, na cidade de Dakar, no Senegal, com a presença de líderes de 164 países, incluindo o Brasil. Para o Sebrae, a data é um momento para destacar a importância de uma educação que desenvolva uma visão empreendedora da vida, principalmente diante das constantes mudanças da economia do século XXI e o surgimento de novas formas de trabalho e emprego.

“A Educação Empreendedora desenvolve pessoas com postura proativa, atitudes e mentalidade para encontrar soluções para os mais diversos problemas, seja em uma carreira específica ou abrindo uma empresa. Neste momento que estamos atravessando o conhecimento é essencial para garantir que o empresário tenha capacidade de atravessar a crise, por isso o Sebrae está adotando medidas emergenciais para apoiar”, explica o diretor Técnico do Sebrae, Bruno Quick.

Desde 2013, o Sebrae desenvolve o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) que tem articulado parcerias estratégicas em todo o país para a promoção de uma educação voltada ao desenvolvimento de competências de uma atitude empreendedora que vai além da abertura de um negócio, mas permite vencer desafios, realizar sonhos e tomar decisões para um projeto de vida. Com atuação em quase dois mil municípios brasileiros, o PNEE já capacitou 4,5 milhões de alunos e alunas, em nove mil instituições de ensino formal, que inclui desde o Ensino Básico até o Ensino Superior, passando pelo Ensino Médio e Profissionalizante.

Para facilitar o acesso de professores, alunos, gestores e toda a comunidade escolar ao empreendedorismo, o Sebrae desenvolveu um espaço exclusivo no Portal do Sebrae, que integra todas as iniciativas de Educação Empreendedora desenvolvidas. A nova página dá acesso aos diversos conteúdos produzidos pela equipe de especialistas do Sebrae, disponibiliza ferramentas, e-books, jogos interativos, quiz, cartilhas, além de conduzir o usuário aos cursos de ensino à distância gratuitos sobre o tema. Conheça mais aqui.

De acordo com o Quick, a página foi toda remodelada por conta do momento de distanciamento social, reforçando as iniciativas de aprendizado de forma digital, adaptada ao ambiente web. “A ideia foi focar nas ferramentas e soluções para que professores e estudantes pudessem continuar estudando e se atualizando”, explicou. O diretor ressalta ainda o caráter interativo e a forma criativa e divertida como os assuntos são abordados, atraindo e engajando os estudantes para o processo de aprendizagem.

Festival #Nem1paraTrás

Com o apoio do Sebrae, o Dia Mundial da Educação será comemorado com o Festival #Nem1paraTrás, que este ano, por causa da pandemia, será realizado nas plataformas online. A mobilização conta com programação nas redes sociais e no canal Futura. Além de muita música, contação de histórias, haverá debates na internet sobre temas relevantes, como o futuro do Fundeb e a Governança na Educação.