Sebrae oferece cursos EAD gratuitos de educação empreendedora para professores

No momento em que as atividades estão praticamente paradas devido à pandemia de Coronavírus, o Portal de Educação a Distância, do Sebrae, é uma oportunidade para professores. Gratuitamente, o portal disponibiliza conteúdo para formação em temáticas de educação empreendedora, em diferentes níveis de ensino – fundamental, médio, técnico e superior. Por meio da ferramenta, os docentes, de instituições públicas e privadas, têm acesso gratuito a uma série de conteúdos voltados para o tema.

A coordenadora estadual de Educação Empreendedora do Sebrae/PR, Sonia Massae Shimoyama, diz que o ensino a distância oferece liberdade de organização, facilita e amplia o acesso de mais docentes na busca por conhecimento. A ferramenta digital é uma aliada do professor, que possui uma rotina atarefada, com planos de aula e projetos para tomar conta.

Através da plataforma, eles podem escolher o melhor horário para aprender novos conteúdos. São mais de 20 cursos, com carga horária que varia entre seis e 48 horas. “Nosso conteúdo é transversal. O professor também é transformado e não apenas o aluno”, afirma. O programa do Sebrae está fundamentado no desenvolvimento de competências empreendedoras que são essenciais na preparação para o mercado de trabalho.

A capacidade de planejar o próprio projeto de vida, trabalhar em equipe, adaptar-se, manter-se motivado e motivar, lidar com situações novas, complexas e desafiadoras, além de promover transformações são algumas das competências, habilidades e atitudes esperadas dos empreendedores. “Para o aluno é importante começar agora a ser estimulado a praticar habilidades e competências que o mercado vai exigir dele no futuro. Quem passa pelos nossos programas está um passo à frente”, comenta Sonia.

O professor de matemática do Colégio Positivo Internacional de Curitiba, Maciel Batista Paulino, já testou a plataforma. “Foi uma experiência muito boa”, confirma. Ele conta que participou do Programa Educação Empreendedora do Sebrae como aluno no Ensino Fundamental. Agora, como professor, teve a oportunidade de rever e aplicar na prática os conceitos com estudantes dos ensinos fundamental e médio. A partir do curso feito no Portal EAD do Sebrae, decidiu, também, profissionalizar um hobby que tem desde adolescente.

“Gosto muito de cultura africana e o curso me ajudou a criar um novo negócio. Comecei a fazer pirografia [arte de decorar madeira]”, conta. Hoje, o professor expõe e comercializa suas obras na Feira do Largo da Ordem em Curitiba. Além disso, criou, na escola onde trabalha, um Curso de Pirografia, que reúne grupos de crianças do 6º ao 9º ano para aprender a preparar a madeira, escolher a temática e desenhar as peças. “As atividades ajudam na coordenação motora, controle de ansiedade”, afirma.

Para acessar os conteúdos do Portal de Educação a Distância do Sebrae, basta fazer o login no site www.sebrae.com.br/educacaoempreendedora e preencher o formulário com os dados cadastrais. Em seguida, é só selecionar a opção “cursos para ensinar” e escolher a metodologia desejada por nível de ensino. É de graça.

Atendimento Sebrae/PR

Desde que as medidas oficiais previstas para combater a pandemia do Coronavírus foram anunciadas, o Sebrae/PR promove uma força-tarefa para atender, digitalmente e sem custos, empreendedores de micro e pequenas empresas em todo estado. O contato pode ser feito pelo portal do Sebrae/PR. Nele é possível acessar canais como whatsapp, 0800 570 0800 e telefones regionais, onde o empresário tem acesso orientações, consultorias, exemplos de empreendedores que encontraram soluções inovadoras no momento de crise, além de cursos online com conteúdos diversos.