Sebrae/PR e Fecomércio PR definem programação para os empresários da região Oeste

Os empresários do comércio varejista da região oeste paranaense terão vários compromissos na agenda de capacitações e atualizações. Isso porque, após reuniões realizadas nos municípios de Foz do Iguaçu, Medianeira, Cascavel, Toledo e Marechal Cândido Rondon, o Sebrae/PR e Fecomércio PR, em parceria com associações comerciais e empresariais locais, além de entidades como Sesc, Senac e Câmara da Mulher definiram a agenda de programações para 2020.

A assinatura do termo de parceria contemplou a realização dos Programas voltados ao varejo em pelo menos doze municípios da região Oeste, sendo eles: Assis Chateaubriand, Cafelândia, Cascavel, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Pato Bragado, Quedas do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Tupãssi. Na agenda, já está prevista a realização dos Programas de Franquias, Varejo Digital, Varejo Mais em Ação e outros.

“Neste ano, conseguimos aumentar o número de municípios atendidos e, com isso, a diversidade dos Programas que serão realizados. Uma das grandes novidades é a expansão de eventos como os Desafios do Comercio e o Seminário FOCO, que levarão conteúdos 100% voltados às novas tecnologias e inovações para o varejo”, explica a consultora do Sebrae/PR, Danieli Doneda.

Para o coordenador do departamento de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Paikan Salomon de Mello e Silva, a continuidade da parceria é importante para continuar oferecendo suporte e conteúdo aos empresários do setor varejista.

“É importante ampliar a abrangência dos programas. A nossa ideia é que todo o estado do Paraná tenha, em algum momento, recebido estes projetos frutos da parceria entre Fecomércio PR e Sebrae/PR. Estamos diversificando as metodologias, com palestras, seminários, cursos e workshops para que os empresários possam fazer networking, conhecer os desafios da atualidade e, com isso, encontrar soluções e ferramentas que podem ajudá-los a ampliar a competitividade dos negócios”, enfatiza Paikan.

Programação

Na região, a programação contempla doze municípios. O Seminário FOCO será realizado nas cidades de Medianeira, Marechal Cândido Rondon e Quedas do Iguaçu. Já o Programa Varejo Digital será realizado em Assis Chateaubriand e Cascavel. O Programa Varejo Mais Em Ação, por sua vez, será nas cidades de Cafelândia, Tupãssi e Santa Terezinha de Itaipu. Os Desafios do Comércio serão em Ubiratã, São Miguel do Iguaçu, Maripá, Pato Bragado e Espigão Algo do Iguaçu. O Salão de Franquias será realizado em Foz do Iguaçu.

A agenda com datas, locais de realização e horários será disponibilizada gradativamente, a partir da normalidade após a crise do Coronavírus. Nos doze municípios da região Oeste paranaense, a realização das atividades é possível pela parceria de sindicatos patronais como Sindilojas de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo; Sindicomar; Sinvar; Sincomed; Sinfarma e Sincopeças de Cascavel e outros parceiros como Câmara da Mulher, Sesc, Senac.