Secretário Estadual de Infraestrutura assina autorização para construção do trevo na PR 497

O Secretário Estadual de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, Sandro Alex Cruz de Oliveira, esteve em São Miguel do Iguaçu durante a noite de ontem (5) anunciando a obra do trevo na PR 497 de acesso ao distrito de Santa Rosa do Ocoí e demais comunidades.

Em solenidade no salão da comunidade, Sandro Alex assinou a autorização do recurso para a construção do trevo. O ato contou com a presença do Prefeito Claudio Dutra, vice Albino Bissolotti, o diretor-geral da pasta, José Brustolin Neto, o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Deputado Ademar Traiano, os deputados estaduais Hussein Bakri e Nelson Luersen, vereadores, lideranças partidárias e empresariais, equipe de Governo, além da população que será beneficiada.

A obra de 1,4 milhão de reais tem previsão de início já no segundo semestre de 2020. “Conseguimos viabilizar esses recursos através de parcerias com os nossos parlamentares, Traiano, Hussein e Nelson. O projeto já está aprovado pelo DER e com a liberação da verba, a Prefeitura faz o convênio, através de licitação e após inicia a obra. Além do trevo, sabemos da necessidade de recuperar toda a rodovia estadual, que liga aos demais municípios. Isso também é uma prioridade do nosso Governador Ratinho”, enfatiza o secretário Sandro Alex.

Para o Prefeito Dutra, a obra representa a força da comunidade são-miguelense. “Após muitos anos esse tão sonhado trevo na nossa cidade vai sair do papel. Só quem acompanha os nossos trabalhos, saberá o tanto de projetos que foram encaminhados ao DER para aprovação, mas nunca desistimos. Hoje com a presença do Secretário de Infraestrutura do Estado e Deputados, assinamos a liberação da verba, e muito mais que isso, mostramos a força da nossa Administração Municipal e a persistência da nossa equipe”, disse Claudio Dutra.

Os parlamentares continuam cumprindo agenda na região oeste do Paraná, anunciando diversas obras de infraestruturas.