Série exclusiva ‘Meu Vizinho Espião’ está disponível no Looke

O serviço brasileiro de streaming Looke lançou recentemente com exclusividade no Brasil a série francesa de comédia “Meu Vizinho Espião”. Este é a segunda de um pacote de cinco séries exclusivas que estão sendo lançadas mensalmente e ficam disponíveis sem custo no catálogo do Vídeo Club, área da plataforma destinada exclusivamente aos assinantes.

Em “Meu Vizinho Espião”, Bertrand e sua namorada Magalie “deram um tempo”. Ele disse estar viajando ao redor do mundo, quando na verdade está hospedado na casa de seu vizinho, Gus, um ex-militar que hackeou todas as webcams do prédio, inclusive as de Magalie. Temendo perder Magalie para o novo colega de quarto dela, Bertrand se junta a Gus para espiar sua “ex”-namorada.

Com um modelo diferenciado, a série é um convite para uma maratona rápida, já que a primeira temporada conta com dez episódios de cerca de 12 minutos cada. Assista o trailer em https://www.youtube.com/watch?v=Fgspr-i9WOM.

Outra série exclusiva que já estreou no Looke é a produção policial argentina “A Garota da Limpeza”, que conta a história de Rosa, uma mãe solteira forçada a virar faxineira de uma organização criminosa. Por conta da doença autoimune de seu filho, ela teve que aprender a fazer faxinas impecáveis para protegê-lo dos germes. Agora, sua habilidade em limpar as cenas dos crimes sem deixar qualquer vestígio ou evidência deixará os criminosos um passo à frente da polícia.

Além delas, ainda serão lançadas no Looke mais três séries francesas inéditas no Brasil, com uma estreia por mês, de abril a junho: “Engajados”, “A Legista” e “Meus Dois Amores”.