Serviço de motofrete é exclusivo para pacientes que estão no Protocolo de Medicamentos Especiais

A Gerência da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Cascavel reforça que o serviço de motofrete é exclusivo para os pacientes que estão cadastrados no Setor de Protocolo de Medicamentos Especiais.

O acionamento do motofrete é feito exclusivamente pelos servidores do próprio Setor de Protocolo de Medicamentos Especiais.

Já em relação aos demais medicamentos, o paciente pode autorizar que um terceiro (parente, vizinho, amigo, etc.), munido dos documentos pessoais do paciente, possa retirar o medicamento não especial diretamente em uma das farmácias básicas do município.

