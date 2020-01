Sesc promove atividades de férias para crianças e adolescentes

Depois de um ano de agenda repleta de atividades, chegaram as tão esperadas férias. Preencher o tempo livre de crianças e adolescentes neste período é, muitas vezes, um desafio. Em janeiro, o Sesc PR oferta uma série de atividades que desenvolvem a imaginação, a criatividade, a diversão e o conhecimento.

Em todo o Paraná, de 20 a 31 de janeiro, as tardes de crianças de seis a 12 anos têm garantia de diversão no Sesc com a edição de verão do Sesc Brincando nas Férias. Em 2020, o tema central é “As várias formas de brincar” e durante duas semanas serão oferecidas diversas oficinas, atividades recreativas, esportivas e culturais. As vagas são limitadas e é possível optar por uma ou duas semanas de programação.

A programação completa das atividades do Sesc PR estão disponíveis no site www.sescpr.com.br.