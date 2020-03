Setenta lideranças cooperativistas se reúnem em Laranjeiras do Sul

O município de Laranjeiras do Sul recebe, nesta quarta-feira (11), a segunda pré-assembleia do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Sistema Ocepar) do Núcleo Sudoeste. O evento acontece com a presença de 70 lideranças cooperativistas de 15 cooperativas dos ramos agropecuário, crédito, saúde e transporte, no auditório da Cooperativa De Produtores De Sementes (Coprossel), que, juntamente com a Sicredi Grandes Lagos, é anfitriã da reunião.

Ao fazer a abertura, Paulo Pinto, presidente da Coprossel ressaltou o importante trabalho realizado pelo Sistema Ocepar, por meio da liderança do presidente José Roberto Ricken, no atendimento das demandas das cooperativas. “Temos no sistema o apoio necessário para podermos continuar investindo e crescendo. Essa sistemática adotada em realizar as pré-assembleias é prova da transparência do trabalho que vem sendo feito. Nós, em particular, junto com o Sicredi Grandes Lagos, ficamos extremamente felizes em poder receber tão importante reunião das cooperativas do Sudoeste”, disse. Já o presidente da Sicredi Grandes Lagos, Orlando Muffato, afirmou que, pelo número de lideranças presentes e de diversos ramos, “Podemos afirmar que, hoje, Laranjeiras do Sul é a Capital do Cooperativismo. E temos orgulho de fazer parte deste sistema, que tantas transformações realiza nos municípios onde está presente”, disse o presidente.

Já o coordenador do Núcleo Sudoeste, diretor da Ocepar e presidente da Sicredi Parque das Araucárias, Clemente Renostto falou sobre o trabalho que vem sendo realizado na região com o propósito de buscar soluções para as demandas do setor. “O Sistema Ocepar dá o exemplo para outros estados ao decidir em realizar uma gestão mais participativa da base. Essas pré-assembleias contribuem muito para poder informar melhor sobre tudo que o sistema realizou e pretende realizar ao longo de 2020. Aqui é o momento de tomarmos as decisões necessárias sobre os mais diferentes temas. Também vamos indicar hoje o novo membro do Conselho Fiscal da Ocepar a ser indicado pelo Núcleo Sudoeste e que será referendado na Assembleia Geral do Sistema Ocepar em abril”, frisou. A médica Wemilda Marta Fregonese Feltrin, presidente da Unimed de Francisco Beltrão, foi indicada por unanimidade na pré-assembleia como indicada do Sudoeste para ocupar o cargo de Conselheira Fiscal da Ocepar.

Durante a pré-assembleia em Laranjeiras do Sul também aconteceu a assembleia geral do Sindicato das Cooperativas Agropecuárias do Sudoeste (Sincoopar), presidido por Nelson de Bortoli, que também é presidente da Camisc, cooperativa de Mariópolis.

Após a apresentação das cooperativas anfitriãs, Coprossel e Sicredi Grandes Lagos, o presidente do Sistema Ocepar fez um relato sobre os principais pontos que estão no “radar” do sistema cooperativista paranaense, especialmente na representação política junto ao Congresso, numa parceria proativa com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). “Conseguimos avançar muito nesta representatividade parlamentar com a Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop), onde vários pleitos do setor estão sendo aprovados em Brasília. Também temos uma interlocução próxima do governo do estado, onde pudemos, em conjunto com a Faep e outras entidades, conquistas o status de livre de aftosa sem vacinação que irá beneficiar diretamente nossas cooperativas”, frisou.

Para Ricken, se tem algo que preocupa a sociedade e também o setor produtivo é o Covid-19, conhecido por coronavírus, agente viral que está se espalhando pelo mundo e já chegou no Brasil, onde até ontem (10), já haviam sido confirmados 34 casos e 890 suspeitas das doença. Na avaliação do dirigente, “o coronavírus é um problema de saúde e de mercado. Pode ter exagero sobre a doença, talvez, mas estamos presenciando todas as consequências nas relações comerciais e nas bolsas de valores. Precisamos debater melhor este assunto e termos estratégias para podermos enfrentar o que vem pela frente de uma forma estratégica, sem impactar tanto o crescimento alcançado pelo setor na última década”, destacou.

Após a fala do presidente Ricken, os superintendentes Robson Mafioletti, da Ocepar, Leonardo Boesche, do Sescoop/PR, e Nelson Costa, da Fecoopar, respectivamente, realizaram apresentação de um resumo dos trabalhos executados no ano de 2019 e metas para o ano de 2020, com apoio do gerente Técnico da Ocepar, Flávio Turra, da gerente de Desenvolvimento Cooperativo, Maria Emília Pereira, do gerente Anderson Lechechen, da Fecoopar, e dos coordenadores Alfredo Kugeratski, Carlos Gonçalves e Samuel Milléo Filho. Também acompanha essas pré-assembleias o jornalista Alexandre Salvador, da Rádio Paraná Cooperativo.