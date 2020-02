Show Rural: Case IH apresenta solução para gestão agronômica

Os produtores paranaenses que forem ao estande da Case IH, marca da CNH Industrial, no Show Rural Coopavel vão conhecer os resultados práticos obtidos no campo por meio do AFS Connect, solução da marca responsável pelo monitoramento de frota, gestão agronômica e gerenciamento de dados em tempo real. A primeira feira agrícola do ano encerra na sexta-feira (7), em Cascavel.

Para que a solução apresente todos os resultados, é necessário que a propriedade do empresário do agronegócio tenha conectividade. Para isso, a Case IH apoia o ConectarAGRO, iniciativa que vem conectando o campo brasileiro de forma efetiva, por meio da tecnologia 4G LTE 700MHz. Além da Case IH, outras grandes empresas do agronegócio e de telecomunicações, como a TIM e a Nokia, suportam a iniciativa para expandir o acesso à internet no campo. “Com a conectividade, o produtor terá acesso, em tempo real, aos dados gerados pelas máquinas Case IH, além de obter outras informações climáticas e agronômicas”, comenta Eduardo Penha, responsável pelo Marketing de Comercial da Case IH.

Gestão agronômica, monitoramento de frota e gerenciamento de dados

Uma das funções do AFS Connect é a gestão agronômica, que, na prática, é feita em parceria com a Farmers Edge, empresa de agrotecnologia canadense que conta com ferramentas como imagens de satélite; estações meteorológicas com previsão, histórico de clima e radar; dados de precipitação, UR, temperatura, vento e direção, ponto de orvalho, graus dia; e mapas de sanidade (NDVI).

A Farmers Edge é responsável por gerenciar os dados coletados das propriedades rurais, salvá-los na “nuvem” e analisá-los em tempo real. O usuário tem acesso a informações diárias e relevantes que integram a ferramenta como dados climáticos originados na propriedade, complementados com prescrições de taxas variáveis e com serviços de amostragem de solo.

Outra solução que trabalha com gestão agronômica e gerenciamento de dados é o serviço de agricultura de precisão com o uso de drone, que possibilita o aumento da performance das áreas produtivas por meio do monitoramento aéreo. Entre as aplicações do drone na agricultura estão: o mapeamento das linhas de colheita, mapas 3D, análise da saúde da lavoura, análise de falhas no plantio, contagem de plantas e identificação de áreas com infestação de pragas.

Os mapas gerados pelo drone são enviados às máquinas da Case IH. Essas informações são inseridas nos monitores dos equipamentos. Com a definição das linhas de plantio ou pulverização, o piloto automático de um trator Steiger, por exemplo, trabalha com precisão de menos de 2 centímetros, proporcionando ganhos significativos em produtividade.

Com a conectividade, a telemetria desse mesmo trator envia e recebe informações em tempo real e, assim, o produtor sabe onde essa máquina está e o que está fazendo. Ou seja, ele consegue monitorar a sua frota, além de ter acesso a dados de manutenção do seu equipamento, conseguindo fazer intervenções de forma programada. “Todas essas soluções ajudam a aumentar o nível de disponibilidade das máquinas durante o trabalho no campo”, diz Silvio Campos, diretor de Marketing de Produto da Case IH.

Sobre a Case IH

A Case IH coloca a tecnologia ao alcance do homem do campo, oferecendo um sistema completo de produtos e serviços capazes de preparar o produtor rural para os desafios do seu dia a dia. Entre as soluções oferecidas pela marca, estão as colheitadeiras de grãos, colhedoras de cana e café, além de tratores com uma ampla faixa de potências, pulverizadores auto propelidos e plantadeiras. Produtos que fazem da marca a melhor opção do plantio à colheita. A Case IH é uma marca da CNH industrial. Mais informações podem ser encontradas no site caseih.com.br.