Sicoob apresenta Alice, sua assistente virtual

A partir de abril, a Alice, assistente virtual do Sicoob – maior Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil -, passa a ter um rosto que gera familiaridade e mais proximidade ao cooperado. Ela responde prontamente a dúvidas, como qual é o código do Sicoob para transferências entre contas ou como cadastrar a chave de segurança no celular, e ainda auxilia no cotidiano do cooperado.

Nascida a partir do Programa de Transformação Digital do Sicoob, a Alice é a inteligência artificial inovadora que oferece um canal de atendimento totalmente virtual, ágil e eficiente, via App Sicoob. Ela ganhou um rosto e agora é representada por uma simpática figura feminina, de cabelo cacheado e sorriso amplo, vestindo uma das cores que representam o Sicoob, o verde turquesa.

“Nossa solução se destaca ao trazer uma experiência de conversação muito próxima a dos seres humanos. Por um bate papo, a Alice responde a perguntas primárias, tratando questões sem a necessidade de intermediação da Central de Atendimento. Identificamos que em mais de 70% dos casos as questões são solucionadas via Alice e, quando não o são, ela mesma direciona automaticamente para a Central ou até mesmo para o gerente de Relacionamento do Cooperado”, explica Angelo Curbani, superintendente de Soluções Corporativas do Sicoob.

Segundo o executivo, já estão programadas novidades para Alice, como consultas relativas ao cartão de crédito, efetivação de transações financeiras, bem como uma orientação mais proativa, com dicas de educação financeira. Acompanhando as transformações digitais e as tendências de inovação do Sicoob, a Alice atingiu a marca de mais de 200 mil interações em pouco mais de quatro meses.

“A Alice usa modernas tecnologias de inteligência artificial e linguagem natural, sendo uma iniciativa importante dentro de nosso programa de Jornada Cognitiva. Será por ele que vamos oferecer ainda mais inteligência e eficiência à Plataforma de Serviços Financeiros – o Sisbr – para as cooperativas.” afirma Márcio Alexandre de Macedo Rodrigues, Superintendente de Governança de TI e Segurança e Inovação do Sicoob.

Somente em março deste ano, mais de 83% das transações realizadas no Sicoob foram por meio dos canais digitais, dos quais 61% utilizando o nosso aplicativo mobile, atingido a marca de 4,4 bilhões de transações em 2019. O aplicativo do Sicoob mantém a melhor avaliação entre as Instituições Financeiras nas lojas virtuais da Android e iOS. Além disso, o Sistema é pioneiro em implementação de tecnologias de autenticação biométrica digital e facial e utilização de reconhecimento facial em seu processo de desbloqueio de dispositivo.

Entenda a origem da Alice e a relação com o cooperativismo financeiro

A assistente virtual do Sicoob leva o nome de uma ilustre figura feminina do cooperativismo: Alice Acland. À frente de seu tempo, Alice foi responsável por fundar a Aliança Cooperativa das Mulheres, organizando a primeira reunião feminina dedicada ao movimento cooperativo, em 1883, em Edimburgo. Em comum com os princípios cooperativistas do Sicoob, Alice demonstrava interesse em promover uma sociedade mais igualitária e equitativa; por meio do incentivo à participação feminina nas cooperativas assim como o desejo de ajudar o próximo em alto grau de altruísmo.

No sistema cooperativista e, principalmente no Sicoob, os cooperados são clientes e, ao mesmo tempo, donos do negócio. Isso acontece porque a instituição é estruturada em uma organização que oferece serviços e produtos financeiros a custos mais competitivos em relação às demais companhias.

O Sicoob desempenha um importante papel na sociedade ao promover a justiça financeira tanto em grandes metrópoles quanto em áreas mais remotas do País, o que torna o modelo econômico adotado sustentável, privilegiando a população e a cooperativa mutualmente.

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,6 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 396 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quarta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 2,8 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br.