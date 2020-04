Startup paranaense lança plataforma de e-commerce

O distanciamento social tem causado problemas nas vendas em diversos setores da economia. Em compensação, empresas têm transformado a quarentena para combate ao Coronavírus em novas oportunidades de negócio. A Mercattum, startup de Pato Branco, sudoeste do Paraná, que trabalha com soluções para o varejo, antecipou o lançamento de um novo produto e, em cerca de 20 dias, viu o número de pedidos crescer 300%.

Giovanni Christian Debona e Lucas Messias, fundadores da startup, contam que o foco da empresa sempre esteve em atrair, com benefícios, os consumidores para supermercados e lojas.

“Já tínhamos planos de oferecer uma plataforma de e-commerce. Com a quarentena, decidimos acelerar o desenvolvimento do produto, que levou cerca de 20 dias”, conta Lucas.

Giovanni detalha que a plataforma funciona na internet e que o diferencial é a personalização para supermercadistas. O novo produto atraiu a atenção de interessados que não eram clientes da Mercattum.

“Recebemos, ao menos, uma solicitação diferente por dia, de representantes de supermercados. A maioria de fora do Paraná, um aumento de 300% nesse período”, relata Giovanni.

Os sócios da startup utilizaram conhecimentos adquiridos em programas do Sebrae-PR para conduzir o novo produto. Juliano Lima, consultor do Sebrae-PR, explica que as orientações contribuíram para que as ações fossem assertivas.

“A participação em programas como o Tech by Sebrae e StartupPR os ajudou a entender o mercado e a perceber o momento adequado de lançar o produto. A preparação é importantíssima para qualquer negócio e as capacitações estão aí para ajudar as startups no processo de desenvolvimento, desde a ideação até a tração”, completa Lima.