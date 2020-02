StoneCapital Investimentos expande atuação no Paraná

Com atuação há mais de 10 anos no mercado de fusões e aquisições e sede em Caxias do Sul (RS), a StoneCapital Investimentos acaba de abrir o segundo escritório no Paraná: depois de Curitiba, agora é a vez de Maringá. A empresa já mantém um escritório em Porto Alegre e o sócio Elisandro Vargas informa que a expansão paranaense é decorrência da perspectiva de crescimento de fusões e aquisições no mercado brasileiro, sendo Maringá e região um dos territórios mais ricos do País em empresas com potencial para realizarem investimentos ou para atrair o interesse de investidores estrangeiros.

A StoneCapital diferencia-se por oferecer atendimento customizado e qualificado para empresas de vários segmentos de mercado, incluindo o setor agrícola, um dos que mais têm recebido novos investimentos nos últimos anos. Vargas considera que a concentração do setor agrícola deve se acentuar ao longo de 2020. “Nos últimos meses, percebemos movimentações em diversos estados brasileiros. O Paraná seguramente terá representatividade na área de fusões e aquisições em função de sua vocação”, afirma. “O empresário que é assediado por um fundo de investimento ou um grupo estrangeiro interessado em falar de negócios, contará agora com o apoio profissional e ao seu alcance, não necessitando deslocar-se para São Paulo para conseguir auxílio”, continua Vargas.

A StoneCapital tem atuado também em importantes transações em outros segmentos de mercado, envolvendo companhias brasileiras, investidores estrangeiros e fundos de investimento. No ano passado, por exemplo, participou da estruturação da compra da Geremia Redutores pela WEG-Cestari, do Grupo Weg. Em novembro, atuou na aquisição da Ferrari Indústria Metalúrgica, de Flores da Cunha (RS), pela Master Sistemas Automotivos, integrante das Empresas Randon.

Recentemente, assessorou a Taurus S.A, uma das maiores fabricantes de armas leves do mundo, na formação da joint venture com a Jindal Group, um negócio que permitirá a fabricação e a comercialização de armas, pistolas e revólveres na Índia. A Jindal Group terá 51% do capital da joint venture, e a Taurus, 49%. Em uma etapa inicial, a Jindal investirá US$ 20 milhões e a produção começará no segundo semestre deste ano.

Foi a primeira transação internacional da StoneCapital em 2020. O sócio Fernando Schirmer Magalhães, que participou da montagem da operação e é responsável pelo escritório de Curitiba, considera que a efetivação do negócio sinaliza aquecimento do mercado de fusões e aquisições este ano, em decorrência de uma maior estabilidade da economia brasileira. No ano passado, foram realizadas mais de 1.000 operações no País. Com a expansão, a StoneCapital se prepara para aumento exponencial da demanda por assessoria especializada em fusões e aquisições.

Sobre a StoneCapital Investimentos

A StoneCapital Investimentos atua há mais de dez anos na área de fusões e aquisições. Com sede em Caxias do Sul e escritórios em Porto Alegre, Curitiba e Maringá, tem liderado importantes transações em variados segmentos de mercado, envolvendo companhias brasileiras, investidores estrangeiros e fundos de investimento. Considerada uma das referências em compra e venda de empresas da região Sul do país, a empresa participa de decisões estratégicas relevantes no meio corporativo. Assessora a tomada de decisão, especialmente em empresas familiares, quanto aos rumos dos negócios e o momento mais adequado para acionistas iniciarem negociações com investidores profissionais e estratégicos.