Suzuki Day abre a temporada 2020 nas trilhas de Gonçalves (MG)

Cidade do sul de Minas Gerais receberá o primeiro de oito encontros do ano de Suzukeiros apaixonados por aventuras em família; organização promete temporada repleta de belas paisagens e desafios 4×4

A temporada 2020 do Suzuki Day – passeio por trilhas fora de estrada que reúne proprietários e fãs dos carros da marca – começa neste final de semana em meio à Serra da Mantiqueira, na cidade de Gonçalves, sul de Minas Gerais.

Ao longo do ano, a marca promoverá oito encontros do gênero, em cidades que reúnem as mais belas paisagens do Brasil como Chapada dos Veadeiros (GO), Pomerode (SC), Serra da Bocaina (SP), Aiuruoca (MG), Cambará do Sul (RS), entre outras.

Com inscrições já esgotadas, a etapa de Gonçalves do Suzuki Day acontece neste final de semana, dias 7 e 8 de março, e deve reunir cerca de 120 veículos, que farão um passeio por uma trilha que percorre as montanhas da região e reserva bons desafios 4×4 aos participantes.

Para o Diretor de Marketing da Suzuki Veículos, Fernando Julianelli, “o Suzuki Day é uma excelente oportunidade para os proprietários e fãs da marca explorarem toda a capacidade dentro e fora de estrada de seus veículos, além de trocarem experiências e vivenciarem momentos bastante agradáveis entre seus familiares e amigos”, comenta o diretor.

Duas opções de percursos: Numa Boa e Numa Adrena

Todas as oito etapas do Suzuki Day que acontecerão em 2020 oferecerão aos participantes duas opções de percursos, com diferentes níveis de dificuldade: Numa Boa, desenhado como um passeio em família, com paisagens deslumbrantes.

Já a opção Numa Adrena é voltada para os Suzukeiros experientes e reúne alguns obstáculos fora de estrada que prometem colocar à prova os modelos 4×4 da marca japonesa.

De acordo com Roberto Gardano, organizador dos passeios, nesta etapa de Gonçalves o Numa Boa vai privilegiar os cenários da Serra da Mantiqueira, enquanto o Numa Adrena promete radicalizar em trilhas cheias de obstáculos.

Segundo Roberto Gardano, “Em Gonçalves, o Numa Boa terá uma parada para contemplar uma cachoeira, sempre percorrendo estradas rurais da região, saindo e retornando para a pousada Vida Verde. Já o Numa Adrena fará um trajeto que, devido às chuvas dos últimos dias, oferecerá muitas erosões e lama, passando por trechos de difícil acesso”, destaca.

Inscrições

As inscrições para o Suzuki Day são feitas pelo site www.suzukiveiculos.com.br, são gratuitas e, para participar, cada proprietário deve doar uma cesta básica de alimentos de aproximadamente 30kg. A doação é válida para piloto e um acompanhante. Aos demais integrantes do veículo (acima de 10 anos), é cobrado R$ 80,00 por pessoa, valor que inclui café da manhã, almoço e camiseta do evento.

Programação – Suzuki Day – 1ª etapa – Gonçalves (MG)

08:00 – Secretaria do passeio, entrega da doação, adesivagem e café da manhã

09:15 – Horário limite para chegada

09:35 – Briefing

10:00 – Saída do passeio

14:00 / 14:30 – Retorno e almoço

Local de largada, chegada e almoço: Pousada Vida Verde, localizada na estrada de São Sebastião, S/N – Boa Vista, Gonçalves – MG, CEP 37680-000.

Calendário 2020

07 e 08/03 – Gonçalves/MG

23 e 24/05 – A DEFINIR

27 e 28/06 – Cambará do Sul/ RS

01 e 02/08 – Chapada dos Veadeiros/GO

26 e 27/09 – Pomerode/SC

17 e 18/10 – A DEFINIR

14 e 15/11 – Aiuruoca/MG

05 e 06/12 – Serra da Bocaina – São João do Barreiro

Assista e conheça como é o Suzuki Day: https://youtu.be/h-kGGaI2nXQ

O Suzuki Day tem o patrocínio de Mobil, Banco Itaú, W.Truffi Blindados, Axalta, Pirelli, JBL, Suzuki Consórcio, Autoport / Vix e Suzuki Seguros.