Técnico semipresencial: Senai está com matrículas abertas para cursos no Oeste do Paraná

Unir a prática em laboratórios da indústria com a facilidade de estudar de casa: esta é a principal vantagem dos cursos técnicos semipresenciais do Senai no Paraná. Os cursos, que tem duração de até dois anos e contam com 80% das aulas on-line e 20% presenciais, estão com as matrículas abertas. “A utilização da tecnologia no processo educacional é uma realidade mundial. Ela ajuda a aproximar o conhecimento daqueles que buscam uma formação. No Senai, aliamos sempre a teoria e a prática, por isso estamos obtendo ótimos resultados com esse formato”, explica Vanessa Frason, gerente de Educação Profissional do Sistema Fiep.

Nas unidades de Cascavel e Toledo são mais de 200 vagas em cursos como automação industrial, manutenção automotiva, eletromecânica e segurança do trabalho. Ao final do curso, o aluno sai capacitado para atuar no mercado de trabalho. “As empresas valorizam as pessoas que estão constantemente em busca de novos conhecimentos e esses cursos são ideais para a construção desse percurso. Os cursos técnicos dão acesso às novas tecnologias, novos conhecimentos e coloca os profissionais em vantagem no momento de uma contratação”, analisa Vanessa.

As aulas dos cursos técnicos semipresenciais começam a partir do dia 04 de abril e as matrículas podem ser feitas pelo telefone 0800 648 0088, ou pelo WhatsApp (41) 98725-4376. Todas as opções de cursos podem ser encontradas no site www.cursocertosenai.com.br.

Confira os cursos ofertados no Oeste do Paraná

Cascavel:

Edificações

Manutenção Automotiva

Eletromecânica

Toledo:

Biotecnologia

Alimentos

Automação Industrial

Segurança do Trabalho

