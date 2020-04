Toledo: Vacinação de influenza chega a terceira fase

A atual fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Influenza encerra-se em 8 de maio. Em 9 de maio inicia a terceira etapa, destinada a pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes e mães de recém-nascidos com até 45 dias de vida (9 a 17 de maio); professores e adultos com idade entre 55 e 59 anos deverão procurar as unidades de saúde entre 18 de maio e 6 de junho.

Vale destacar que a vacina não previne a infecção pelo novo Coronavírus, mas impede os tipos mais comuns e temidos de vírus Influenza – sazonal, H1N1 e H3N2. “O inverno está chegando e em dias frios os vírus costumam permanecer no ambiente por mais tempo. Por isso, nós e várias secretarias municipais e estaduais de saúde do Brasil pediram a antecipação da campanha para diminuir o número de pessoas que procurem o sistema com sintomas respiratórios causados por gripe e que este tenha mais fôlego para tratar de pacientes com Covid-19”, analisa Cleunice.