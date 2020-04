Rede Bourbon tem condições de reservas flexíveis

Com a retomada em vista após o Covid-19, a Bourbon Hotéis & Resorts acredita que, no momento, o ideal é garantir a flexibilização na reserva para que o cliente continue sonhando com aquela tão esperada viagem e possa desfrutar dela quando for possível.

Para isso, a Rede Bourbon oferece a melhor tarifa diretamente em seu site. Além disso, está fazendo o parcelamento em até 6x para os Resorts e 4x para os hotéis, sem juros e com a parcela mínima de R$ 200. As políticas de cancelamento foram revisadas para oferecer tranquilidade ao cliente, caso ele precise mudar o período de sua reserva.

A campanha vai de encontro ao movimento que a cadeia de turismo e hotelaria está realizando: não cancele, adie. Annie Morrissey, Diretora de Vendas e Marketing da Bourbon Hotéis & Resorts, comenta que “com este cenário, atualmente, estamos trabalhando a retomada nas 3 frentes do mercado: corporate, Mice e lazer. Estamos mantendo a comunicação com nossos clientes e monitorando muito de perto as necessidades deles em relação as mudanças de datas de eventos, grupos e reservas de hospedagem. Queremos que o cliente saiba que quando tudo isso passar, vamos estar à disposição para ele aproveitar o dia em um de nossos hotéis e resorts e, para isso, garantimos a flexibilização nas reservas”.

A Rede Bourbon informa ainda que algumas unidades estão abertas e aceitando reservas a fim de atender aqueles que não puderam interromper suas atividades ou não conseguiram voltar para casa. Com isto, os hotéis abertos estão operando com ocupação e equipe reduzida para evitar circulação e aglomeramento de pessoas.

Os hotéis abertos atualmente da Rede Bourbon são: Bourbon Assunção Convention Hotel, Bourbon Belo Horizonte Hotel, Bourbon Curitiba Convention Hotel, Rio Hotel by Bourbon Curitiba Aeroporto e Rio by Bourbon Campinas outros hotéis e resorts tem datas para abrir em maio. A lista dos hotéis abertos e data de retorno dos que estão fechados temporariamente estão sendo atualizadas diariamente no site: http://www.bourbon.com.br/covid19/

Sobre a Bourbon Hotéis & Resorts

Com mais de 55 anos no mercado, a Rede Bourbon está presente em 3 países (Brasil, Argentina e Paraguai), 9 estados e 18 cidades, com um total de 20 hotéis e 2 Resort, somando um total de mais de 4 mil acomodações confortavelmente equipadas e quase 3 mil funcionários. Possui mais de 41.000 m² em espaços para eventos e convenções além de uma reconhecida expertise para atender os mais variados eventos (congressos, feiras, exposições, coquetéis e eventos sociais) e aos públicos mais exigentes. É certificada, pelo segundo ano consecutivo, como Great Place To Work. Além disso, também é Amiga do Planeta com uma série de ações voltadas para a sustentabilidade.

A Rede Bourbon fundou em 2002 o Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental, que promove ações educacionais, culturais e esportivas subsidiárias ao curriculum escolar oficial nas Escolas Vezozzo da Vila Rotary de Cambará, além de ações sociais e de cuidados da saúde dessa população, promovendo parcerias que espera ver replicado em outras comunidades. O maior objetivo do Instituto Bourbon é a promoção do bem-estar social das famílias, com ênfase no enriquecimento cultural das novas gerações e o incentivo para que essas pessoas possam ascender social e economicamente.

