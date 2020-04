Trabalhadores do Porto de Paranaguá são imunizados

Como estratégia para atingir maior cobertura da população na campanha de imunização contra a gripe, a Secretaria da Saúde do Paraná realiza hoje (29) a imunização dos trabalhadores dos Portos de Paranaguá.

A ação acontece com apoio do Conselho Regional de Enfermagem, 1ª Regional de Saúde de Paranaguá e administração dos Portos de Paranaguá. A vacinação está disponível para os trabalhadores hoje (29) e amanhã (30). Segundo dados do Ministério da Saúde, são cerca de 7 mil portuários em Paranaguá.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso à vacina, que é a forma mais segura de proteção contra o vírus da Influenza. Lembrando sempre, que a dose não imuniza contra a o novo Coronavírus mas, estando protegida contra a gripe, a pessoa já diminui as chances de precisar de internação por complicações causadas pelos vírus da Influenza”, explica o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Neste momento, acontece em todo o estado, a segunda fase da campanha nacional da vacinação contra a gripe que tem como público prioritário, além dos portuários, os profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens sob medida socioeducativas, população privada de liberdade, povos indígenas, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo.

Caminhoneiros

Outra estratégia que acontece a partir de hoje é a vacinação dos caminhoneiros com o apoio dos postos de combustível com a bandeira Shell. A iniciativa começa pela cidade de Araucária, que concentra grande número de profissionais em função do polo petroquímico.

Para a segunda fase que segue até o dia 9 de maio, a Secretaria da Saúde do Paraná distribuiu cerca de 1 milhão de doses da vacina.