Transporte Coletivo de Cascavel não circula nesta Sexta-feira Santa

A Cettrans/Transitar informa que, devido às medidas de proteção da população e enfrentamento à Covid-19, o transporte coletivo não funcionará em Cascavel nesta Sexta-feira Santa (10), conforme já ocorre aos domingos.

As linhas voltam a funcionar sábado (11) com a escala especial para os serviços essenciais em vigência, disponível no site da Cettrans. O serviço ficará novamente interrompido domingo (12).

A Cettrans/Transitar reforça que está proibido o acesso aos ônibus do transporte coletivo de passageiros sem o uso de máscaras. Visando atender às recomendações de órgãos de saúde pública, motoristas e fiscais estão orientados a recusar o acesso de usuários do sistema sem a devida proteção.

Hoje (9) 100% dos trabalhadores já compareceram utilizando a denominada “barreira mecânica”.